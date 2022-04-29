Беларусь и Россия строят Союзное государство, к которому будут подключаться и другие страны – Лукашенко

Лукашенко уверен, что к союзу РФ и Беларуси присоединятся другие республики бывшего Советского Союза Фото: ЕРА

По словам Лукашенко, со стороны российских регионов он видит "очень большую заинтересованность" в развитии сотрудничества с Беларусью.

"Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства – Беларусь и Россия", – сказал Лукашенко губернатору.

Он выразил уверенность, что "к такому союзу будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза".