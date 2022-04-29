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Беларусь и Россия строят Союзное государство, к которому будут подключаться и другие страны – Лукашенко

Лукашенко уверен, что к союзу РФ и Беларуси присоединятся другие республики бывшего Советского Союза
Лукашенко уверен, что к союзу РФ и Беларуси присоединятся другие республики бывшего Советского Союза
Фото: ЕРА

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Воронежской области выразил уверенность, что к Союзному государству Беларуси и России присоединятся другие страны. Об этом сообщило 28 апреля белорусское госагентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, со стороны российских регионов он видит "очень большую заинтересованность" в развитии сотрудничества с Беларусью. 

"Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства – Беларусь и Россия", – сказал Лукашенко губернатору.

Он выразил уверенность, что "к такому союзу будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза".

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что на тот момент президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы, и допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. Заседание Высшего совета Союзного государства РФ и Беларуси, на котором эти программы утвердят, пройдет до конца года, отметил российский президент. Лукашенко в начале встречи высказывал ожидания, что это произойдет в конце октября.

4 ноября 2021 года Путин и Лукашенко подписали 28 программ по усилению интеграции между Россией и Беларусью.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, президент, сотрудничество, Союзное государство
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