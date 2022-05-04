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СМИ опубликовали видео полета над Москвой Ил-80 – воздушного командного пункта Путина на случай ядерной опасности

Спецборт Путина не появлялся на праздновании Дня Победы с 2010 года
Спецборт Путина не появлялся на праздновании Дня Победы с 2010 года
Фото: wikipedia.org

Специальный борт президента РФ Владимира Путина Ил-80 (Maxdome), известный, как самолет "Судного дня", с которого глава Кремля сможет управлять страной в случае ядерной войны, заметили в небе над Москвой. Соответствующее видео 3 мая опубликовало Daily Mail.

Самолет пролетал низко над окраиной столицы РФ на фоне сообщений о возможном применение РФ ядерного оружия в ходе войны в Украине, отмечает британское издание.

В то же время официальные лица в РФ заявили, что Ил-80 примет участие в параде 9 мая, а его полеты – репетиция.

Daily Mail при этом отмечает, что гигантский по размерам самолет советской эпохи – без окон, кроме кабины пилотов, известный в народе как "Летающий Кремль" – не появлялся на праздновании Дня Победы с 2010 года.

Его повторное появление на параде может быть признаком послания Путиным предупреждающего сигнала Западу, подчеркивает издание.  

Ил-80 (Maxdome) предназначен для использования Кремлем в случае ядерной атаки и может дозаправляться в воздухе. Путин сможет отдавать приказы российским военным о нанесении ядерных ударов с воздушного командного пункта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ядерное оружие, Москва, самолет, Кремль, агрессия, угрозы, парад, война России против Украины, президент
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