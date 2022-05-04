СМИ опубликовали видео полета над Москвой Ил-80 – воздушного командного пункта Путина на случай ядерной опасности

Самолет пролетал низко над окраиной столицы РФ на фоне сообщений о возможном применение РФ ядерного оружия в ходе войны в Украине, отмечает британское издание.
В то же время официальные лица в РФ заявили, что Ил-80 примет участие в параде 9 мая, а его полеты – репетиция.
Daily Mail при этом отмечает, что гигантский по размерам самолет советской эпохи – без окон, кроме кабины пилотов, известный в народе как "Летающий Кремль" – не появлялся на праздновании Дня Победы с 2010 года.
Его повторное появление на параде может быть признаком послания Путиным предупреждающего сигнала Западу, подчеркивает издание.
Ил-80 (Maxdome) предназначен для использования Кремлем в случае ядерной атаки и может дозаправляться в воздухе. Путин сможет отдавать приказы российским военным о нанесении ядерных ударов с воздушного командного пункта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.
Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.