СМИ опубликовали видео полета над Москвой Ил-80 – воздушного командного пункта Путина на случай ядерной опасности

Спецборт Путина не появлялся на праздновании Дня Победы с 2010 года Фото: wikipedia.org

Самолет пролетал низко над окраиной столицы РФ на фоне сообщений о возможном применение РФ ядерного оружия в ходе войны в Украине, отмечает британское издание.

В то же время официальные лица в РФ заявили, что Ил-80 примет участие в параде 9 мая, а его полеты – репетиция.

Daily Mail при этом отмечает, что гигантский по размерам самолет советской эпохи – без окон, кроме кабины пилотов, известный в народе как "Летающий Кремль" – не появлялся на праздновании Дня Победы с 2010 года.

Его повторное появление на параде может быть признаком послания Путиным предупреждающего сигнала Западу, подчеркивает издание.

Ил-80 (Maxdome) предназначен для использования Кремлем в случае ядерной атаки и может дозаправляться в воздухе. Путин сможет отдавать приказы российским военным о нанесении ядерных ударов с воздушного командного пункта.

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