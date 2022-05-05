Под новые санкции Великобритании попали пропагандисты РФ, ВГТРК и КамАЗ

Новые ограничения запрещают британским компаниям предоставлять России услуги в области управленческого консалтинга, бухгалтерского дела и пиара, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.

"Ведение бизнеса с режимом [президент РФ Владимира] Путина морально несостоятельно и помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания по всей Украине. Прекращение доступа России к британским службам усилит давление на Кремль и, в конечном счете, поможет Путину потерпеть неудачу в Украине", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Под санкции также попали:

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) – крупный госвещатель, сыгравший ключевую роль в оправдании путинской агрессии против Украины;

"ИнфоРос" – информационное агентство, распространяющее дестабилизирующую дезинформацию об Украине и предположительно имеющее связи с российскими спецслужбами.

SouthFront – дезинформационный сайт, распространяющий ложную информацию, которая пытается оправдать вторжение России в Украину.

Фонд стратегической культуры – онлайн-журнал, распространяющий дезинформацию о вторжении России в Украину, в том числе о роли российских сил в убийстве мирных жителей в Буче.

КамАЗ – производитель грузовых автомобилей.

Ограничения ввели и против ряда российских пропагандистов, чиновников и бизнесменов, среди них:

заместитель министра обороны РФ Николай Панков;

помощник президента России, председатель совета директоров "Первого канала" Максим Орешкин;

глава банка "Открытие" Михаил Задорнов;

председатель правления "Совкомбанка" Дмитрий Гусев;

ведущий программы "Однако" на "Первом канале" Михаил Леонтьев;

ведущая и автор программ на ВГТРК Наиля Аскер-заде;

военный корреспондент ВГТРК Евгений Пиддубный;

корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц;

директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник и другие.

В общей сложности с начала войны в Украине Великобритания ввела санкции в отношении более 1600 физических и юридических лиц из России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)