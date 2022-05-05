Под новые санкции Великобритании попали пропагандисты РФ, ВГТРК и КамАЗ

Новые ограничения запрещают британским компаниям предоставлять России услуги в области управленческого консалтинга, бухгалтерского дела и пиара, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.
"Ведение бизнеса с режимом [президент РФ Владимира] Путина морально несостоятельно и помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания по всей Украине. Прекращение доступа России к британским службам усилит давление на Кремль и, в конечном счете, поможет Путину потерпеть неудачу в Украине", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Под санкции также попали:
Ограничения ввели и против ряда российских пропагандистов, чиновников и бизнесменов, среди них:
В общей сложности с начала войны в Украине Великобритания ввела санкции в отношении более 1600 физических и юридических лиц из России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.
Евросоюз заблокировал российские активы на €35 млрд, сообщило агентство Bloomberg 21 апреля.