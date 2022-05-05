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Под новые санкции Великобритании попали пропагандисты РФ, ВГТРК и КамАЗ

В санкции Великобритании включили 63 российских граждан и компаний
В санкции Великобритании включили 63 российских граждан и компаний
Фото: depositphotos.com

Великобритания 4 мая расширила санкции против России, включив туда еще 63 российских граждан и компаний, а также запретила экспорт ряда услуг в РФ. Об этом сообщила пресс-служба на сайте британского правительства.

Новые ограничения запрещают британским компаниям предоставлять России услуги в области управленческого консалтинга, бухгалтерского дела и пиара, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.

"Ведение бизнеса с режимом [президент РФ Владимира] Путина морально несостоятельно и помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания по всей Украине. Прекращение доступа России к британским службам усилит давление на Кремль и, в конечном счете, поможет Путину потерпеть неудачу в Украине", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Под санкции также попали:

  • Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) – крупный госвещатель, сыгравший ключевую роль в оправдании путинской агрессии против Украины;
  • "ИнфоРос" – информационное агентство, распространяющее дестабилизирующую дезинформацию об Украине и предположительно имеющее связи с российскими спецслужбами.
  • SouthFront – дезинформационный сайт, распространяющий ложную информацию, которая пытается оправдать вторжение России в Украину.
  • Фонд стратегической культуры – онлайн-журнал, распространяющий дезинформацию о вторжении России в Украину, в том числе о роли российских сил в убийстве мирных жителей в Буче.
  • КамАЗ – производитель грузовых автомобилей.

Ограничения ввели и против ряда российских пропагандистов, чиновников и бизнесменов, среди них:

  • заместитель министра обороны РФ Николай Панков;
  • помощник президента России, председатель совета директоров "Первого канала" Максим Орешкин;
  • глава банка "Открытие" Михаил Задорнов;
  • председатель правления "Совкомбанка" Дмитрий Гусев;
  • ведущий программы "Однако" на "Первом канале" Михаил Леонтьев;
  • ведущая и автор программ на ВГТРК Наиля Аскер-заде;
  • военный корреспондент ВГТРК Евгений Пиддубный;
  • корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц;
  • директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник и другие.

В общей сложности с начала войны в Украине Великобритания ввела санкции в отношении более 1600 физических и юридических лиц из России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

Евросоюз заблокировал российские активы на €35 млрд, сообщило агентство Bloomberg 21 апреля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Великобритания, санкции, пропаганда, российская пропаганда, ВГТРК, война России против Украины, КамАЗ, Лиз Трасс
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