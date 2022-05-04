ЕС может ввести санкции против патриарха Кирилла – СМИ

Издание отметило, что Литва неоднократно призывала Брюссель ввести санкции против Кирилла.

О планах ЕС ввести санкции против патриарха сообщало и агентство AFP. Его журналисты ссылаются на документ.

#BREAKING EU proposes sanctioning head of Russian Orthodox Church: document pic.twitter.com/U6rBnShgam — AFP News Agency (@AFP) May 4, 2022

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Также санкции введут против высокопоставленных военных и других лиц, "совершивших военные преступления в Буче и несущих ответственность за бесчеловечную осаду города Мариуполя". Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.