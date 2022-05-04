ЕС может ввести санкции против патриарха Кирилла – СМИ

Издание отметило, что Литва неоднократно призывала Брюссель ввести санкции против Кирилла.
О планах ЕС ввести санкции против патриарха сообщало и агентство AFP. Его журналисты ссылаются на документ.
#BREAKING EU proposes sanctioning head of Russian Orthodox Church: document pic.twitter.com/U6rBnShgam— AFP News Agency (@AFP) May 4, 2022
Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Также санкции введут против высокопоставленных военных и других лиц, "совершивших военные преступления в Буче и несущих ответственность за бесчеловечную осаду города Мариуполя". Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
Патриарх Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. Как сообщает "BBC News Україна", в своей проповеди в начале марта Кирилл оправдал вторжение РФ якобы защитой жителей Донбасса.
14 марта Кирилл подарил командующему Росгвардией Виктору Золотову икону и благословил российских военных на войну в Украине, сообщает "Крым.Реалии".