Папа римский сообщил, что отложил встречу с патриархом РПЦ Кириллом

"Я сожалею, что Ватикану пришлось отложить встречу, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме, но наша дипломатия пришла к выводу, что в эти дни такая встреча могла бы привести к большой неразберихе", – заявил он.

При этом Франциск заявил, что отношения между Ватиканом и РПЦ "очень хорошие".