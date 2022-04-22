Папа римский сообщил, что отложил встречу с патриархом РПЦ Кириллом

"Я сожалею, что Ватикану пришлось отложить встречу, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме, но наша дипломатия пришла к выводу, что в эти дни такая встреча могла бы привести к большой неразберихе", – заявил он.
При этом Франциск заявил, что отношения между Ватиканом и РПЦ "очень хорошие".
Папа римский и патриарх РПЦ уже встречались в 2016 году в Гаване (Куба). Это была первая встреча предстоятелей церквей со времен разделения христианства на католицизм и православие, которое произошло в XI веке.
В декабре 2021 года Франциск заявлял, что готов посетить Россию для встречи с Кириллом.