Эмигрантки из Украины и РФ совместно пронесли крест в присутствии папы римского. Украина призывала отказаться от этого "жеста примирения"

Трансляцию крестного хода, который проходил у Колизея, вел Vatican News.

Текст речи, которая была произнесена в ходе этого этапа, был "сокращен до минимума" и изменен, сообщает "Немецкая волна", ссылаясь на слова директора зала печати Ватикана Маттео Бруни. Верующих призвали "молиться за мир в мире", после чего была минута молчания.

После того, как был обнародован сценарий крестного хода, Украина призывала отказаться от идеи с "примирением" Украины и России. К Ватикану обращались посол Украины в Ватикане Андрей Юраш и глава Украинской греко-католической церкви Святослав.

"Я имел возможность лично донести, в чем состоит боль украинцев, наша чувствительность и неприятие такого типа преждевременных актов. Здесь очень важно было объяснить, как мы сегодня понимаем в Украине саму идею, саму возможность примирения между россиянами и украинцами. Наша позиция такова. Сегодня, во время активной фазы этой несправедливой войны, в частности, когда мы все ожидаем еще одного наступления российских войск на Украину, такого типа жесты в принципе невозможны. Ведь чтобы мириться, нужно быть по крайней мере живыми…" – объяснял предстоятель УГКЦ.

Ватикан не отреагировал на протесты. Как сообщает "Польское радио", близкий к Франциску священник-иезуит Антонио Спадаро, объясняя, почему богослужение решили провести по плану, сказал, что папа римский "не является политиком".