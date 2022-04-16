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Эмигрантки из Украины и РФ совместно пронесли крест в присутствии папы римского. Украина призывала отказаться от этого "жеста примирения"

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Украина называла преждевременной идею нести крест уроженкам Украины и России, пока война продолжается
Украина называла преждевременной идею нести крест уроженкам Украины и России, пока война продолжается
Скриншот: Vatican News / YouTube

Вечером 15 апреля в Риме уроженки Украины и России Ирина и Альбина, которые уже более 20 лет живут в Италии, совместно пронесли процессионный крест во время традиционного крестного пути в присутствии папы римского Франциска.

Трансляцию крестного хода, который проходил у Колизея, вел Vatican News

Текст речи, которая была произнесена в ходе этого этапа, был "сокращен до минимума" и изменен, сообщает "Немецкая волна", ссылаясь на слова директора зала печати Ватикана Маттео Бруни. Верующих призвали "молиться за мир в мире", после чего была минута молчания. 

После того, как был обнародован сценарий крестного хода, Украина призывала отказаться от идеи с "примирением" Украины и России. К Ватикану обращались посол Украины в Ватикане Андрей Юраш и глава Украинской греко-католической церкви Святослав. 

"Я имел возможность лично донести, в чем состоит боль украинцев, наша чувствительность и неприятие такого типа преждевременных актов. Здесь очень важно было объяснить, как мы сегодня понимаем в Украине саму идею, саму возможность примирения между россиянами и украинцами. Наша позиция такова. Сегодня, во время активной фазы этой несправедливой войны, в частности, когда мы все ожидаем еще одного наступления российских войск на Украину, такого типа жесты в принципе невозможны. Ведь чтобы мириться, нужно быть по крайней мере живыми…" – объяснял предстоятель УГКЦ

Ватикан не отреагировал на протесты. Как сообщает "Польское радио", близкий к Франциску священник-иезуит Антонио Спадаро, объясняя, почему богослужение решили провести по плану, сказал, что папа римский "не является политиком".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, папа римский, Ватикан, УГКЦ, Пасха, Франциск, крестный ход, война России против Украины
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