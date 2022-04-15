ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чтобы мириться, нужно быть по крайней мере живыми". Глава УГКЦ Святослав надеется, что в Ватикане услышали реакцию Украины на идею для крестного хода

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Глава УГКЦ Святослав: Когда идет активная фаза такой убийственной войны, говорить о примирении совсем не время
Глава УГКЦ Святослав: Когда идет активная фаза такой убийственной войны, говорить о примирении совсем не время
Фото: news.ugcc.ua

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав 15 апреля в интервью "Українському радіо" назвал преждевременной идею, согласно которой в Страстную пятницу во время крестного хода в Римском Колизее крест должны нести семьи эмигранток из Украины и России – Ирины и Альбины.

Этот жест предусмотрен в сценарии крестного хода, который состоится сегодня вечером. Когда Ватикан обнародовал сценарий, Украина призвала отказаться от этой идеи

Святослав назвал автора идеи "одним из тех ватиканских мечтателей, которые мечтают о мире между народами, братстве и единении". Он подчеркнул, что инициатива "вызвала бурную реакцию не только среди грекокатоликов, римокатоликов, но и в разных кругах Италии, Польши, Германии и по всему миру". 

"Первым, кто обратил внимание Ватикана на особую чувствительность к такому типу "принуждения к миру", был Апостольский нунций, то есть посол папы в Украине. Он первым сообщил в Апостольскую столицу о том, что украинцы очень болезненно воспринимают такие преждевременные проекты примирения. Потом, очевидно, была моя реакция, мое обращение. Это был телефонный разговор с государственным секретарем Ватикана, являющимся главой дипломатической службы. И я имел возможность лично донести, в чем состоит боль украинцев, наша чувствительность и неприятие такого типа преждевременных актов. Здесь очень важно было объяснить, как мы сегодня понимаем в Украине саму идею, саму возможность примирения между россиянами и украинцами. Наша позиция такова. Сегодня, во время активной фазы этой несправедливой войны, в частности, когда мы все ожидаем еще одного наступления российских войск на Украину, такого типа жесты в принципе невозможны. Ведь чтобы мириться, нужно быть по крайней мере живыми… И когда идет активная фаза такой убийственной войны, говорить о примирении совсем не время. Сначала нужно прекратить нас убивать, а потом можно говорить о следующих шагах", – сказал Святослав. 

Следующим шагом, по словам главы УГКЦ, должно стать восстановление справедливости. Преступления, которые армия РФ совершает против Украины, должны быть расследованы международным трибуналом, а ответственные должны понести наказание, подчеркнул он. 

"Лишь после осуждения российского агрессора возможно начало какого-то процесса примирения, и это будет долгая дорога. Ибо процесс примирения означает заживление раны, это уважение к ранам жертвы. И без чувствительности к жертве этой несправедливой агрессии мы не имеем права с христианской стороны говорить о примирении. Надеюсь, нас услышали. Не уверен, что можно было успеть что-нибудь поменять, но дискуссия развернулась предметная, очень серьезная. И в этой дискуссии мы имеем широкую международную солидарность. Думаю, она будет очень полезна для Украины в будущем", – добавил он. 

Контекст:

Сегодня 51-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Президент РФ Владимир Путин объявил его ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Крестный ход начнется сегодня в 22.15 по киевскому времени, его будут транслировать в прямом эфире на портале Vatican News

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ватикан, УГКЦ, Пасха, крестный ход, Святослав Шевчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хорошо, что вовремя скачала фотошоп". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
"Хорошо, что вовремя скачала фотошоп". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
Зеленый борщ из весенней зелени. Рецепт от кулинарного эксперта
Зеленый борщ из весенней зелени. Рецепт от кулинарного эксперта
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами
"Таки дошел. Нептун свидетель". Тимошенко сделала селфи на фоне плаката с тонущим российским кораблем
"Таки дошел. Нептун свидетель". Тимошенко сделала селфи на фоне плаката с тонущим российским кораблем
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу
52-летний Diezel из Green Grey: Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт
52-летний Diezel из Green Grey: Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт
"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети
"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети
"Мы в России испытываем невероятный стыд". Звезда "Сватов" Феклистов спустя 50 дней войны записал обращение к украинским коллегам
"Мы в России испытываем невероятный стыд". Звезда "Сватов" Феклистов спустя 50 дней войны записал обращение к украинским коллегам
Цимбалюк: Я растрогался, увидев людей на Крещатике. Но война еще не закончилась. Маразм оккупанта крепнет
Цимбалюк: Я растрогался, увидев людей на Крещатике. Но война еще не закончилась. Маразм оккупанта крепнет
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков заявил, что взял к себе домой преданного хозяевами пса
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков заявил, что взял к себе домой преданного хозяевами пса
  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают
  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука
  "Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко
  "Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко
"Мы больше не семья". Жена Сасанчина объявила о расставании спустя четыре месяца после свадьбы
"Мы больше не семья". Жена Сасанчина объявила о расставании спустя четыре месяца после свадьбы
"Россия в одном лице", "Такая жизнь ждет всех российских артистов". Волочкова посоветовала "курить и пить" и рассказала, как ее хоронить
"Россия в одном лице", "Такая жизнь ждет всех российских артистов". Волочкова посоветовала "курить и пить" и рассказала, как ее хоронить
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука (159120)
2
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (158625)
3
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (155350)
4
"В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео (37115)
5
Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают (36394)
6
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ (29100)
7
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси (26571)
8
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым (26218)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS