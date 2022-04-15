"Чтобы мириться, нужно быть по крайней мере живыми". Глава УГКЦ Святослав надеется, что в Ватикане услышали реакцию Украины на идею для крестного хода

Этот жест предусмотрен в сценарии крестного хода, который состоится сегодня вечером. Когда Ватикан обнародовал сценарий, Украина призвала отказаться от этой идеи.

Святослав назвал автора идеи "одним из тех ватиканских мечтателей, которые мечтают о мире между народами, братстве и единении". Он подчеркнул, что инициатива "вызвала бурную реакцию не только среди грекокатоликов, римокатоликов, но и в разных кругах Италии, Польши, Германии и по всему миру".

"Первым, кто обратил внимание Ватикана на особую чувствительность к такому типу "принуждения к миру", был Апостольский нунций, то есть посол папы в Украине. Он первым сообщил в Апостольскую столицу о том, что украинцы очень болезненно воспринимают такие преждевременные проекты примирения. Потом, очевидно, была моя реакция, мое обращение. Это был телефонный разговор с государственным секретарем Ватикана, являющимся главой дипломатической службы. И я имел возможность лично донести, в чем состоит боль украинцев, наша чувствительность и неприятие такого типа преждевременных актов. Здесь очень важно было объяснить, как мы сегодня понимаем в Украине саму идею, саму возможность примирения между россиянами и украинцами. Наша позиция такова. Сегодня, во время активной фазы этой несправедливой войны, в частности, когда мы все ожидаем еще одного наступления российских войск на Украину, такого типа жесты в принципе невозможны. Ведь чтобы мириться, нужно быть по крайней мере живыми… И когда идет активная фаза такой убийственной войны, говорить о примирении совсем не время. Сначала нужно прекратить нас убивать, а потом можно говорить о следующих шагах", – сказал Святослав.

Следующим шагом, по словам главы УГКЦ, должно стать восстановление справедливости. Преступления, которые армия РФ совершает против Украины, должны быть расследованы международным трибуналом, а ответственные должны понести наказание, подчеркнул он.

"Лишь после осуждения российского агрессора возможно начало какого-то процесса примирения, и это будет долгая дорога. Ибо процесс примирения означает заживление раны, это уважение к ранам жертвы. И без чувствительности к жертве этой несправедливой агрессии мы не имеем права с христианской стороны говорить о примирении. Надеюсь, нас услышали. Не уверен, что можно было успеть что-нибудь поменять, но дискуссия развернулась предметная, очень серьезная. И в этой дискуссии мы имеем широкую международную солидарность. Думаю, она будет очень полезна для Украины в будущем", – добавил он.