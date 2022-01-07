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Глава УГКЦ о праздновании Рождества 25 декабря: Хотим праздновать со всеми христианами, поэтому работаем, чтобы наши люди "созревали"

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Шевчук: Не только Рождество мы хотим праздновать со всеми христианами вместе, но также и Пасху
Шевчук: Не только Рождество мы хотим праздновать со всеми христианами вместе, но также и Пасху
Фото: Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ / Facebook

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук в интервью "Радіо Свобода" заявил, что в Украине пока не сформировалась критическая масса населения, поддерживающая перенос празднования Рождества на 25 декабря.

"Вопрос календарной реформы пока что разделяет. Мы имели возможность основательно размышлять на синоде наших епископов в Украине и пока видели, что процент людей, которые понимают и готовы это сделать, еще довольно невелик, нет того критического количества, которое позволило бы это сделать. А с другой стороны, мы действительно хотим такого типа реформу делать вместе с нашими православными братьями, чтобы наша календарная реформа не привела к еще одной линии какого-то разделения между нашими церквями", – подчеркнул глава УГКЦ.

Он отметил, что этот вопрос касается и других праздников, в том числе Пасхи.

"Поэтому в ближайшей перспективе возможности такой реформы я пока не вижу, но мы работаем над тем, чтобы наши люди "созревали". Мы видим, что такие разговоры ведутся и на уровне вселенского христианства. Речь идет тоже о необходимости реформы не только неподвижных праздников, но даже и Пасхи, потому что не только Рождество мы хотим праздновать со всеми христианами вместе, но также и Пасху, потому что Пасха является величайшим христианским праздником. Поэтому экуменическое измерение такой реформы очевидно сегодня для всех, и мы хотим быть частью этого процесса", – сказал Шевчук.

Контекст:

По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря, а по юлианскому, которым пользуются украинские православные церкви, – 7 января.

С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессиями в разные даты, "ГОРДОН" писал в январе 2020 года.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний говорил, что опирается в этом вопросе на результаты социологических исследований и считает, что переход празднования на 25 декабря – "это вопрос времени". По его мнению, предметно рассматривать возможность перехода можно будет через 10 лет.

Согласно опубликованным 23 декабря 2021 года результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживают 26% украинцев58% опрошенных против такой инициативы.

Теги: Украина, Рождество, христианство, УГКЦ, церковь, праздники, украинцы, Святослав Шевчук, реформа, митрополит Епифаний
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