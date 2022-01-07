Глава УГКЦ о праздновании Рождества 25 декабря: Хотим праздновать со всеми христианами, поэтому работаем, чтобы наши люди "созревали"

Шевчук: Не только Рождество мы хотим праздновать со всеми христианами вместе, но также и Пасху Фото: Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ / Facebook

"Вопрос календарной реформы пока что разделяет. Мы имели возможность основательно размышлять на синоде наших епископов в Украине и пока видели, что процент людей, которые понимают и готовы это сделать, еще довольно невелик, нет того критического количества, которое позволило бы это сделать. А с другой стороны, мы действительно хотим такого типа реформу делать вместе с нашими православными братьями, чтобы наша календарная реформа не привела к еще одной линии какого-то разделения между нашими церквями", – подчеркнул глава УГКЦ.

Он отметил, что этот вопрос касается и других праздников, в том числе Пасхи.

"Поэтому в ближайшей перспективе возможности такой реформы я пока не вижу, но мы работаем над тем, чтобы наши люди "созревали". Мы видим, что такие разговоры ведутся и на уровне вселенского христианства. Речь идет тоже о необходимости реформы не только неподвижных праздников, но даже и Пасхи, потому что не только Рождество мы хотим праздновать со всеми христианами вместе, но также и Пасху, потому что Пасха является величайшим христианским праздником. Поэтому экуменическое измерение такой реформы очевидно сегодня для всех, и мы хотим быть частью этого процесса", – сказал Шевчук.