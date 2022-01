  Как приготовить кутью и компот из сухофруктов на Рождество. Рецепт от украинского кулинарного эксперта

Для приготовления компота из сухофруктов понадобится:

"Сухофрукты выложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения и готовьте еще несколько минут. Снимите с огня и добавьте веточки розмарина и чабреца, бросьте половину лимона. Закройте крышкой и дайте минут 10 настояться", – описал процесс эксперт.

На четыре порции кутьи понадобится:

"Промойте 350 г пшеницы, чтобы избавиться от лишней шелухи. Залейте холодной водой и оставьте замачиваться на ночь. На следующий день слейте воду и промойте пшеницу. Залейте новой водой и варите от 40 минут до двух часов в зависимости от того, какой результат вы хотите получить", – описал первый этап приготовления эксперт.

Мак Клопотенко рекомендует растереть в макитре или ступке, но можно воспользоваться блендером или кофемолкой.

"Измельчите 50 г грецких орехов. В большую миску выложите сваренную пшеницу и влейте три половника компота из сухофруктов. Всыпьте мак, орехи и мед. Перемешайте и оставьте в холодном месте на час, чтобы все вкусы соединились. Натрите в миску немного имбиря, он освежит вкус блюда. Добавьте изюм, курагу, лимонный сок и лимонную цедру", – резюмировал Клопотенко.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.