  Как приготовить кутью и компот из сухофруктов на Рождество. Рецепт от украинского кулинарного эксперта

Для приготовления компота из сухофруктов понадобится:

500 г яблок, груш и слив;

три веточки розмарина;

три веточки розмарина; три веточки тимьяна;

половина лимона.

"Сухофрукты выложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения и готовьте еще несколько минут. Снимите с огня и добавьте веточки розмарина и чабреца, бросьте половину лимона. Закройте крышкой и дайте минут 10 настояться", – описал процесс эксперт.

На четыре порции кутьи понадобится:

350 г пшеницы;

50 г грецких орехов;

50 г изюма;

50 г запаренного мака;

1 ч. л. лимонной цедры;

2 ст. л. лимонного сока;

мед, корень имбиря и курага по вкусу;

компот из сухофруктов.

"Промойте 350 г пшеницы, чтобы избавиться от лишней шелухи. Залейте холодной водой и оставьте замачиваться на ночь. На следующий день слейте воду и промойте пшеницу. Залейте новой водой и варите от 40 минут до двух часов в зависимости от того, какой результат вы хотите получить", – описал первый этап приготовления эксперт.

Мак Клопотенко рекомендует растереть в макитре или ступке, но можно воспользоваться блендером или кофемолкой.

"Измельчите 50 г грецких орехов. В большую миску выложите сваренную пшеницу и влейте три половника компота из сухофруктов. Всыпьте мак, орехи и мед. Перемешайте и оставьте в холодном месте на час, чтобы все вкусы соединились. Натрите в миску немного имбиря, он освежит вкус блюда. Добавьте изюм, курагу, лимонный сок и лимонную цедру", – резюмировал Клопотенко.

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Видео: Євген Клопотенко / YouTube