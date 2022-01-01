Салат из лосося и авокадо. Рецепт приготовления за пять минут

Идеальный и быстрый салат к праздничному столу Фото: depositphotos.com

"Это реально рецепт за пять минут. Идеальный и быстрый салат к праздничному столу", – уточнила блогер.

Ингредиенты:

0,5 уп. смеси различных листков салата;

8–10 шт. небольших головок сыра моцарелла;

8–10 шт. помидоров черри;

10–12 шт. черных оливок;

0,5 шт. спелого авокадо;

100 г слабосоленого лосося;

кунжут по вкусу.

Ингредиенты для заправки салата:

0,5 ч. л. меда;

три ст. л. оливкового масла;

две ст. л. соевого соуса;

одна ч. л. французской горчицы;

обычная мягкая горчица по вкусу;

одна ч. л. лимонного сока.

Приготовление:

1. Сначала готовим заправку, для чего смешиваем мед, оливковое масло, соевый соус, французскую и обычную горчицы и лимонный сок.

2. Нарезаем помидоры пополам, авокадо – кубиками, рыбу – небольшими кусочками, добавляем сыр, оливки, лисья салата (если они слишком крупные, разорвите их руками).

3. Салат заправляем соусом из пункта 1 и посыпаем кунжутом, который предварительно можно чуть поджарить. Приятного аппетита!