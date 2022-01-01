Бульвар Шоубиз
 
01 января, 2022
 
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Салат из лосося и авокадо. Рецепт приготовления за пять минут

Идеальный и быстрый салат к праздничному столу
Идеальный и быстрый салат к праздничному столу
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Анна Станкевич из Черновцов выложила в Instagram видеорецепт салата из слабосоленого лосося.

"Это реально рецепт за пять минут. Идеальный и быстрый салат к праздничному столу", – уточнила блогер.

Ингредиенты:

  • 0,5 уп. смеси различных листков салата;
  • 8–10 шт. небольших головок сыра моцарелла;
  • 8–10 шт. помидоров черри;
  • 10–12 шт. черных оливок;
  • 0,5 шт. спелого авокадо;
  • 100 г слабосоленого лосося;
  • кунжут по вкусу.

Ингредиенты для заправки салата:

  • 0,5 ч. л. меда;
  • три ст. л. оливкового масла;
  • две ст. л. соевого соуса;
  • одна ч. л. французской горчицы;
  • обычная мягкая горчица по вкусу;
  • одна ч. л. лимонного сока.

Приготовление:

1. Сначала готовим заправку, для чего смешиваем мед, оливковое масло, соевый соус, французскую и обычную горчицы и лимонный сок.

2. Нарезаем помидоры пополам, авокадо – кубиками, рыбу – небольшими кусочками, добавляем сыр, оливки, лисья салата (если они слишком крупные, разорвите их руками).

3. Салат заправляем соусом из пункта 1 и посыпаем кунжутом, который предварительно можно чуть поджарить. Приятного аппетита!

Теги: сыр, горчица, кулинария, рецепт, рецепты, салат, лосось, соус, помидоры
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