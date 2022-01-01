Салат из лосося и авокадо. Рецепт приготовления за пять минут

"Это реально рецепт за пять минут. Идеальный и быстрый салат к праздничному столу", – уточнила блогер.
Ингредиенты:
Ингредиенты для заправки салата:
Приготовление:
1. Сначала готовим заправку, для чего смешиваем мед, оливковое масло, соевый соус, французскую и обычную горчицы и лимонный сок.
2. Нарезаем помидоры пополам, авокадо – кубиками, рыбу – небольшими кусочками, добавляем сыр, оливки, лисья салата (если они слишком крупные, разорвите их руками).
3. Салат заправляем соусом из пункта 1 и посыпаем кунжутом, который предварительно можно чуть поджарить. Приятного аппетита!
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