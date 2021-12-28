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28 декабря, 2021
 
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Овощная нарезка. Пять способов красиво подать овощи на праздничный стол. Видео

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Нарезка не займет много времени, но станет необыкновенным украшением праздничного стола
Нарезка не займет много времени, но станет необыкновенным украшением праздничного стола
Скриншот: Кухня наизнанку / YouTube

Кулинарный YouTube-канал "Кухня наизнанку" предложил своим подписчикам пять способов красиво нарезать и подать овощи на новогодний или любой другой праздничный стол.

Для этого вам понадобятся огурцы, помидоры, редис, листья салата, оливки, зелень. Как их нарезать и уложить на блюдо, показано на видео.

ВИДЕО
Видео: Кухня наизнанку / YouTube
Теги: праздничный стол, кулинария, рецепт, рецепты, салат, блюдо, огурцы, помидоры
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