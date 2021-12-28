  Овощная нарезка. Пять способов красиво подать овощи на праздничный стол. Видео

Нарезка не займет много времени, но станет необыкновенным украшением праздничного стола Скриншот: Кухня наизнанку / YouTube

Для этого вам понадобятся огурцы, помидоры, редис, листья салата, оливки, зелень. Как их нарезать и уложить на блюдо, показано на видео.

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