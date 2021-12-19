  Жульен с курицей и грибами. Секрет приготовления классического французского блюда

Кулинар подчеркнула, что это рецепт не с майонезом, а с соусом бешамель.
Ингредиенты:
Ингредиенты для соуса бешамель:
Приготовление:
начинки:
1. Нарежьте грибы и курицу небольшими кусочками.
2. Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте лук и грибы на растительном масле.
3. Когда сок испарится, добавьте кусочки курицы. Затем посолите, поперчите, перемешайте и жарьте еще пять минут.
соуса бешамель:
1. Растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте муку, перемешайте, прогрейте еще одну минуту и добавьте холодные сливки – сначала одну треть, а потом все остальное.
2. Постоянно помешивая доведите соус до кипения, подержите на плите еще 30–40 секунд и снимите с плиты. Добавьте соль и мускатный орех, перемешайте. Соус готов.
жульена с курицей и грибами:
1. Соедините соус бешамель с курицей и грибами.
2. Переложите жульен в керамические формы диаметром 12 см и высотой 3–3,5 см. Присыпьте тертым сыром.
3. Отправьте формы в разогретую до 200 °С духовку. Готовьте в режиме гриля или конвекции до образования золотистой корочки. Готово! Приятного аппетита.
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.