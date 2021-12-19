Бульвар Шоубиз
 
19 декабря, 2021
 
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Жульен с курицей и грибами. Секрет приготовления классического французского блюда

 
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Это рецепт жульена не с майонезом, а с соусом бешамель
Это рецепт жульена не с майонезом, а с соусом бешамель
Скриншот: Liza Glinskaya / YouTube

Кулинарный эксперт и блогер, победительница проекта "МастерШеф" на СТБ Елизавета Глинская 16 декабря поделилась со своими подписчиками в YouTube видеорецептом классического жульена с курицей и грибами.

Кулинар подчеркнула, что это рецепт не с майонезом, а с соусом бешамель.

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 400 г (три-четыре штуки);
  • грибы – 400 г (восемь штук средних);
  • лук – одна головка;
  • твердый сыр – 100 г (один стакан тертого сыра);
  • соль и перец – по вкусу;
  • растительное масло (для жарки).

Ингредиенты для соуса бешамель:

  • сливочное масло – 15 г (одна столовая ложка);
  • мука – 15 г (три чайные ложки);
  • сливки (жирность 10–20%) – 250 мл (один стакан и 3,5 столовые ложки);
  • мускатный орех;
  • соль (по вкусу).

Приготовление:

начинки:

1. Нарежьте грибы и курицу небольшими кусочками.
2. Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте лук и грибы на растительном масле.
3. Когда сок испарится, добавьте кусочки курицы. Затем посолите, поперчите, перемешайте и жарьте еще пять минут.

соуса бешамель:

1. Растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте муку, перемешайте, прогрейте еще одну минуту и добавьте холодные сливки – сначала одну треть, а потом все остальное.
2. Постоянно помешивая доведите соус до кипения, подержите на плите еще 30–40 секунд и снимите с плиты. Добавьте соль и мускатный орех, перемешайте. Соус готов.

жульена с курицей и грибами:

1. Соедините соус бешамель с курицей и грибами.
2. Переложите жульен в керамические формы диаметром 12 см и высотой 3–3,5 см. Присыпьте тертым сыром.
3. Отправьте формы в разогретую до 200 °С духовку. Готовьте в режиме гриля или конвекции до образования золотистой корочки. Готово! Приятного аппетита.

ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: сыр, кулинария, рецепт, Елизавета Глинская, рецепты, блюда, курица, грибы
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