  Жульен с курицей и грибами. Секрет приготовления классического французского блюда

Это рецепт жульена не с майонезом, а с соусом бешамель Скриншот: Liza Glinskaya / YouTube

Кулинар подчеркнула, что это рецепт не с майонезом, а с соусом бешамель.

Ингредиенты:

куриные бедра – 400 г (три-четыре штуки);

грибы – 400 г (восемь штук средних);

лук – одна головка;

твердый сыр – 100 г (один стакан тертого сыра);

соль и перец – по вкусу;

растительное масло (для жарки).

Ингредиенты для соуса бешамель:

сливочное масло – 15 г (одна столовая ложка);

мука – 15 г (три чайные ложки);

сливки (жирность 10–20%) – 250 мл (один стакан и 3,5 столовые ложки);

мускатный орех;

соль (по вкусу).

Приготовление:

начинки:

1. Нарежьте грибы и курицу небольшими кусочками.

2. Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте лук и грибы на растительном масле.

3. Когда сок испарится, добавьте кусочки курицы. Затем посолите, поперчите, перемешайте и жарьте еще пять минут.

соуса бешамель:

1. Растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте муку, перемешайте, прогрейте еще одну минуту и добавьте холодные сливки – сначала одну треть, а потом все остальное.

2. Постоянно помешивая доведите соус до кипения, подержите на плите еще 30–40 секунд и снимите с плиты. Добавьте соль и мускатный орех, перемешайте. Соус готов.

жульена с курицей и грибами:

1. Соедините соус бешамель с курицей и грибами.

2. Переложите жульен в керамические формы диаметром 12 см и высотой 3–3,5 см. Присыпьте тертым сыром.

3. Отправьте формы в разогретую до 200 °С духовку. Готовьте в режиме гриля или конвекции до образования золотистой корочки. Готово! Приятного аппетита.

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Видео: Liza Glinskaya / YouTube