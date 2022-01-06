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ОБЩЕСТВО

Более 3 тыс. украинских правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок на Рождество

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Обеспечивать порядок в праздничные дни будут 85 патрулей со служебными собаками
Обеспечивать порядок в праздничные дни будут 85 патрулей со служебными собаками
Фото: mvs.gov.ua

Во время празднования Рождества публичную безопасность в Украине планируют обеспечивать более чем 3 тыс. военнослужащих. Об этом 6 января сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Обеспечивать порядок в праздничные дни будут 85 патрулей со служебными собаками и более 100 патрулей на автомобилях. Национальная гвардия Украины перешла на усиленный вариант несения службы.

"Служба по охране общественного порядка будет выполняться на территории 21 областного центра и Киева, 25 городов областного и районного подчинения, из них на территории семи населенных пунктов в рамках проведения операции Объединенных сил и пяти объектов транспортной инфраструктуры, возле 74 новогодних елок, установленных в областных и районных центрах и Киеве", – уточнили правоохранители.

Контекст:

Как сообщили в Нацполиции 29 декабря 2021 года, праздничные мероприятия в ночь на Новый год были запланированы как минимум в 500 населенных пунктах Украины.

Публичную безопасность в ходе массовых мероприятий в новогоднюю ночь в Украине обеспечивали около 10 тыс. правоохранителей, из них 2 тыс. – военнослужащие Нацгвардии.

Теги: Украина, Рождество, Национальная гвардия, правоохранители
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