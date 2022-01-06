Более 3 тыс. украинских правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок на Рождество

Обеспечивать порядок в праздничные дни будут 85 патрулей со служебными собаками Фото: mvs.gov.ua

Обеспечивать порядок в праздничные дни будут 85 патрулей со служебными собаками и более 100 патрулей на автомобилях. Национальная гвардия Украины перешла на усиленный вариант несения службы.

"Служба по охране общественного порядка будет выполняться на территории 21 областного центра и Киева, 25 городов областного и районного подчинения, из них на территории семи населенных пунктов в рамках проведения операции Объединенных сил и пяти объектов транспортной инфраструктуры, возле 74 новогодних елок, установленных в областных и районных центрах и Киеве", – уточнили правоохранители.