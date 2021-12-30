В новогоднюю ночь публичную безопасность в Украине будут обеспечивать около 10 тыс. правоохранителей

Для постоянного мониторинга оперативной обстановки в областях будет организована работа ситуационных центров подразделений полиции, отметил Клименко (на фото в центре) Фото: Національна поліція України / Facebook

Об этом 29 декабря на видеоселекторном совещании с руководителями структурных и территориальных подразделений полиции сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале Национальной полиции Украины.

"Наша работа будет направлена на предотвращение случаев нарушений ПДД, предупреждение хулиганских действий. Очень много автомобилей, многие семьи едут на отдых, к родным. Должны обеспечить безопасность и оказывать помощь, особенно учитывая сегодняшние погодные условия", – отметил Клименко.

По его словам, для постоянного мониторинга оперативной обстановки будет организована работа ситуационных центров подразделений полиции в областях.

"Другая наша задача – обеспечить надлежащий контроль и реагирование на использование пиротехнических средств в местах скопления людей. Каждый год мы фиксируем большое количество чрезвычайных происшествий, связанных с травмированием граждан. Особенно это касается продаж таких товаров несовершеннолетним, которые не умеют пользоваться ими и часто травмируются. Поэтому мы должны провести все профилактические меры для обеспечения безопасности людей", – подчеркнул Клименко.