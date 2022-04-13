В Ватикане хотят, чтобы во время крестного хода украинка и россиянка вместе несли крест. В УГКЦ и посольстве Украины призвали отказаться от этой идеи

В Ватикане планируют, что крест понесут украинка и россиянка, которые живут в Италии около 20 лет Фото: EPA

Крест будут держать семьи украинки и россиянки Ирины и Альбины, которые вместе работают в хосписе.

"Они прибыли в Италию два десятилетия назад, а сегодня работают в отделении паллиативной опеки, служа пациентам, которые находятся на тяжелых стадиях болезни, терминальной стадии жизни, и тем, кому, на первый взгляд, уже ничем нельзя помочь. Однако это не так: можно облегчать боль, возвращая достоинство человеческому лицу. Сегодня их голоса, каждый день близкие со страдающими, выражают надежду на мир", – говорится в сообщении.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил в Facebook, что попытается донести святому престолу "невозможность реализации" этой идеи.

"Украинское посольство понимает и разделяет общую обеспокоенность украинцев и многих других сообществ идеей собрать вместе двух женщин из Украины и России, чтобы нести крест во время пятничного крестного хода в Колизее. Сейчас мы работаем над этим вопросом, пытаясь объяснить невозможность его реализации и ожидаемые последствия", – заявил дипломат.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав просит Ватикан пересмотреть эту идею, сообщила пресс-служба УГКЦ.

"Считаю такую идею несвоевременной, двусмысленной и не учитывающей контекст военной агрессии России против Украины. Для греко-католиков Украины тексты и жесты ХІІІ станции этого крестного хода непонятны и даже оскорбительны, особенно в контексте ожидаемого второго, еще более кровавого, наступления российских войск на наши города и села. Знаю, что и наши братья римокатолики разделяют эти мысли и переживания", – заявил он.

Святослав сообщил, что уже передал Ватикану негативные реакции многих епископов, священников, монахов и монахинь УГКЦ, а также верующих, которые убеждены, что "жесты примирения между народами будут возможны только тогда, когда закончится война и виновные в преступлениях против человечности будут справедливо осуждены".

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