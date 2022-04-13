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В Ватикане хотят, чтобы во время крестного хода украинка и россиянка вместе несли крест. В УГКЦ и посольстве Украины призвали отказаться от этой идеи

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В Ватикане планируют, что крест понесут украинка и россиянка, которые живут в Италии около 20 лет
В Ватикане планируют, что крест понесут украинка и россиянка, которые живут в Италии около 20 лет
Фото: EPA

В Ватикане хотят, чтобы в Страстную пятницу 15 апреля во время крестного хода в Римском Колизее крест несли семьи эмигранток из Украины и России. Об этом сообщил портал Vatican News 11 апреля.

Крест будут держать семьи украинки и россиянки Ирины и Альбины, которые вместе работают в хосписе.

"Они прибыли в Италию два десятилетия назад, а сегодня работают в отделении паллиативной опеки, служа пациентам, которые находятся на тяжелых стадиях болезни, терминальной стадии жизни, и тем, кому, на первый взгляд, уже ничем нельзя помочь. Однако это не так: можно облегчать боль, возвращая достоинство человеческому лицу. Сегодня их голоса, каждый день близкие со страдающими, выражают надежду на мир", – говорится в сообщении.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил в Facebook, что попытается донести святому престолу "невозможность реализации" этой идеи.

"Украинское посольство понимает и разделяет общую обеспокоенность украинцев и многих других сообществ идеей собрать вместе двух женщин из Украины и России, чтобы нести крест во время пятничного крестного хода в Колизее. Сейчас мы работаем над этим вопросом, пытаясь объяснить невозможность его реализации и ожидаемые последствия", – заявил дипломат.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=688522465698741&id=100036229807988

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав просит Ватикан пересмотреть эту идею, сообщила пресс-служба УГКЦ.

"Считаю такую идею несвоевременной, двусмысленной и не учитывающей контекст военной агрессии России против Украины. Для греко-католиков Украины тексты и жесты ХІІІ станции этого крестного хода непонятны и даже оскорбительны, особенно в контексте ожидаемого второго, еще более кровавого, наступления российских войск на наши города и села. Знаю, что и наши братья римокатолики разделяют эти мысли и переживания", – заявил он.

Святослав сообщил, что уже передал Ватикану негативные реакции многих епископов, священников, монахов и монахинь УГКЦ, а также верующих, которые убеждены, что "жесты примирения между народами будут возможны только тогда, когда закончится война и виновные в преступлениях против человечности будут справедливо осуждены".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня 49-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Президент РФ Владимир Путин объявил его ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Ватикан, УГКЦ, Пасха, Андрей Юраш, крестный ход, война России против Украины, Святослав Шевчук
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