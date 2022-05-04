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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Еврокомиссии официально анонсировала шестой пакет санкций против РФ. "Сбербанк" отключат от SWIFT

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Фон дер Ляйен: Путин хотел стереть Украину с карты. У него явно не получится. Наоборот: Украина восстала в единстве
Фон дер Ляйен: Путин хотел стереть Украину с карты. У него явно не получится. Наоборот: Украина восстала в единстве
Фото: EPA

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте 4 мая анонсировала шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за ее войны против Украины. Текст речи опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

"Сегодня мы представляем шестой пакет санкций. Во-первых, мы перечисляем высокопоставленных военных и других лиц, совершивших военные преступления в Буче и несущих ответственность за бесчеловечную осаду города Мариуполя. Это посылает еще один важный сигнал всем виновникам кремлевской войны: мы знаем, кто вы, и вы будете привлечены к ответственности", - заявила она.

Также, по словам главы ЕК, от системы SWIFT будет отключен "Сбербанк" и два других крупных банка.

"Тем самым мы наносим удар по банкам, которые системно важны для российской финансовой системы и способности [президента РФ Владимира] Путина вести разрушения. Это закрепит полную изоляцию российского финансового сектора от мировой системы", - сказала она.

Также ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям.

"Им больше не будет разрешено распространять свой контент в ЕС в любой форме, будь то по кабелю, через спутник, в интернете или через приложения для смартфонов. Мы определили эти телеканалы как рупоры, которые агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду. Мы не должны больше давать им площадку для распространения этой лжи. Более того, Кремль опирается на бухгалтеров, консультантов и пиарщиков из Европы. И это теперь прекратится. Мы запрещаем оказывать эти услуги российским компаниям", – заявила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что ЕС намерен отказаться от российской нефти.

"Сейчас мы предлагаем запретить российскую нефть. Это будет полный запрет на ввоз всей российской нефти, морской и трубопроводной, сырой и переработанной. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти упорядоченным образом, который позволит нам и нашим партнерам обеспечить альтернативные маршруты поставок и сведет к минимуму влияние на мировые рынки. Именно поэтому мы прекратим поставки сырой нефти из России в течение шести месяцев, а нефтепродуктов – к концу года", – сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что отказ от российской нефти будет сложным, ведь некоторые страны сильно зависят от нее, но ЕС "просто обязан над этим работать".

"Таким образом, мы максимально оказываем давление на Россию, одновременно сводя к минимуму сопутствующий ущерб нам и нашим партнерам по всему миру. Потому что, чтобы помочь Украине, наша собственная экономика должна оставаться сильной. Всеми этими шагами мы лишаем российскую экономику возможности диверсифицировать и модернизировать. Путин хотел стереть Украину с карты. У него явно не получится. Наоборот: Украина восстала в единстве. И это его собственная страна, Россия, тонет", – заявила глава Еврокомиссии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа. В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российские энергоресурсы.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не касается газа и нефти.

Главным противником введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, банки, Еврокомиссия, Мариуполь, Сбербанк России, российская пропаганда, SWIFT, Буча, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз
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