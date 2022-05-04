Глава Еврокомиссии официально анонсировала шестой пакет санкций против РФ. "Сбербанк" отключат от SWIFT

Фон дер Ляйен: Путин хотел стереть Украину с карты. У него явно не получится. Наоборот: Украина восстала в единстве Фото: EPA

"Сегодня мы представляем шестой пакет санкций. Во-первых, мы перечисляем высокопоставленных военных и других лиц, совершивших военные преступления в Буче и несущих ответственность за бесчеловечную осаду города Мариуполя. Это посылает еще один важный сигнал всем виновникам кремлевской войны: мы знаем, кто вы, и вы будете привлечены к ответственности", - заявила она.

Также, по словам главы ЕК, от системы SWIFT будет отключен "Сбербанк" и два других крупных банка.

"Тем самым мы наносим удар по банкам, которые системно важны для российской финансовой системы и способности [президента РФ Владимира] Путина вести разрушения. Это закрепит полную изоляцию российского финансового сектора от мировой системы", - сказала она.

Также ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям.

"Им больше не будет разрешено распространять свой контент в ЕС в любой форме, будь то по кабелю, через спутник, в интернете или через приложения для смартфонов. Мы определили эти телеканалы как рупоры, которые агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду. Мы не должны больше давать им площадку для распространения этой лжи. Более того, Кремль опирается на бухгалтеров, консультантов и пиарщиков из Европы. И это теперь прекратится. Мы запрещаем оказывать эти услуги российским компаниям", – заявила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что ЕС намерен отказаться от российской нефти.

"Сейчас мы предлагаем запретить российскую нефть. Это будет полный запрет на ввоз всей российской нефти, морской и трубопроводной, сырой и переработанной. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти упорядоченным образом, который позволит нам и нашим партнерам обеспечить альтернативные маршруты поставок и сведет к минимуму влияние на мировые рынки. Именно поэтому мы прекратим поставки сырой нефти из России в течение шести месяцев, а нефтепродуктов – к концу года", – сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что отказ от российской нефти будет сложным, ведь некоторые страны сильно зависят от нее, но ЕС "просто обязан над этим работать".

"Таким образом, мы максимально оказываем давление на Россию, одновременно сводя к минимуму сопутствующий ущерб нам и нашим партнерам по всему миру. Потому что, чтобы помочь Украине, наша собственная экономика должна оставаться сильной. Всеми этими шагами мы лишаем российскую экономику возможности диверсифицировать и модернизировать. Путин хотел стереть Украину с карты. У него явно не получится. Наоборот: Украина восстала в единстве. И это его собственная страна, Россия, тонет", – заявила глава Еврокомиссии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)