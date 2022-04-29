Германия готова к нефтяному эмбарго и отказу от российских энергоресурсов – вице-канцлер

По его словам, Германия готова к нефтяному эмбарго в той мере, в которой "это не повлечет за собой национальной катастрофы".
"Мы добились большого прогресса в отношении нефти и могли бы присоединиться к эмбарго, если бы это произошло. Германия не стоит на пути этого", – цитирует Хабека Bloomberg.
Вместе с тем немецкий министр ясно дал понять, что он скептически относится к нефтяному эмбарго, утверждая, что такой шаг может быть "контрпродуктивным". Хабек опасается, что в результате таких действий цена на нефть может взлететь настолько, что Россия заработает больше денег при меньшем экспорте.
Он отметил, что есть "другие возможности", которые обсуждают западные союзники, чтобы нанести ущерб России и попытаться положить конец войне, однако подробностей не сообщил.
Германия планирует до конца года практически избавиться от зависимости от российских нефти и угля, говорил Хабек 12 марта. Он заявил тогда, что не поддерживает немедленное эмбарго на российские энергоносители.
18 марта министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что считает возможным введение эмбарго на российские нефть и газ.
Немецкая ассоциация коммунальных предприятий BDEW отмечала, что Германия может заменить около половины своего импорта природного газа из России в этом году в случае прекращения поставок.