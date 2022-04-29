Германия готова к нефтяному эмбарго и отказу от российских энергоресурсов – вице-канцлер

По словам Хабека, Германия готова к нефтяному эмбарго в той мере, в которой "это не повлечет за собой национальной катастрофы" Фото: EPA

По его словам, Германия готова к нефтяному эмбарго в той мере, в которой "это не повлечет за собой национальной катастрофы".

"Мы добились большого прогресса в отношении нефти и могли бы присоединиться к эмбарго, если бы это произошло. Германия не стоит на пути этого", – цитирует Хабека Bloomberg.

Вместе с тем немецкий министр ясно дал понять, что он скептически относится к нефтяному эмбарго, утверждая, что такой шаг может быть "контрпродуктивным". Хабек опасается, что в результате таких действий цена на нефть может взлететь настолько, что Россия заработает больше денег при меньшем экспорте.

Он отметил, что есть "другие возможности", которые обсуждают западные союзники, чтобы нанести ущерб России и попытаться положить конец войне, однако подробностей не сообщил.