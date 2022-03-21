Германия договорилась о поставках сжиженного газа с Катаром, чтобы сократить зависимость от РФ

Хабек говорит, что хотя в этом году Германии еще может понадобиться российский газ, то "в будущем этого уже не будет" Фото: EPA

Хабек встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани в Дохе. По результатам встречи Хабек сообщил о "сильной динамике", отметив, что эмир продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось.

Он добавил, что хотя в этом году Германии еще может понадобиться российский газ, то "в будущем этого уже не будет".

Хабек сказал, что сделка также направлена на разработку проектов в области возобновляемых источников энергии и мер, способствующих повышению энергоэффективности.

Берлин планирует ввозить в страну СПГ на борту судов. Но терминалов для их приема в стране нет. Ранее Германия объявила о планах строительства двух новых СПГ-терминалов, но, как отмечает Deutsche Welle, они будут готовы не раньше 2026 года.