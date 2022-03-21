Германия договорилась о поставках сжиженного газа с Катаром, чтобы сократить зависимость от РФ

Хабек встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани в Дохе. По результатам встречи Хабек сообщил о "сильной динамике", отметив, что эмир продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось.
Он добавил, что хотя в этом году Германии еще может понадобиться российский газ, то "в будущем этого уже не будет".
Хабек сказал, что сделка также направлена на разработку проектов в области возобновляемых источников энергии и мер, способствующих повышению энергоэффективности.
Берлин планирует ввозить в страну СПГ на борту судов. Но терминалов для их приема в стране нет. Ранее Германия объявила о планах строительства двух новых СПГ-терминалов, но, как отмечает Deutsche Welle, они будут готовы не раньше 2026 года.
Германия планирует до конца года практически избавиться от зависимости от российской нефти и угля, говорил Хабек 12 марта. Он заявил тогда, что не поддерживает немедленного эмбарго на российские энергоносители.
18 марта министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что считает возможным введение эмбарго на российские нефть и газ.
Немецкая ассоциация коммунальных предприятий BDEW отмечала, что Германия может заменить около половины своего импорта природного газа из России в этом году в случае прекращения поставок.