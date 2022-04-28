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В Германии заявили, что страна погрузится в рецессию из-за эмбарго на российские энергоресурсы

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Хабек заявил, что поддержка Германией Украины и санкции против России привели к более низким прогнозам роста страны
Хабек заявил, что поддержка Германией Украины и санкции против России привели к более низким прогнозам роста страны
Фото: EPA

Сниженный прогноз правительства Германии по росту на 2,2% в этом году не предполагает введение эмбарго на российские энергоресурсы, и экономика страны впадет в рецессию, если это произойдет. Об этом заявил 27 апреля министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает Reuters.

Министерство экономики Германии снизило свой прогноз роста на 2022 год до 2,2% с 3,6%, прогнозируемых в январе, поскольку вторжение России в Украину, санкции и высокие цены на энергоносители сказываются на производстве. Также ведомство повысило прогноз инфляции на 2022 год до 6,1%.

Поддержка Германией Украины и санкции против России привели к более низким прогнозам роста и более высокой инфляции, сказал Хабек на пресс-конференции, добавив, что его страна "должна быть готова заплатить эту цену".

"Украина борется за свою свободу, свою демократию, свою форму правления и свою территориальную независимость. Но они также борются за нас – за Германию, за Европу, за принципы, на которых стоит или строится этот мировой порядок", – сказал он.

Контекст:

Германия планирует до конца года практически избавиться от зависимости от российской нефти и угля, говорил Хабек 12 марта. Он заявил тогда, что не поддерживает немедленное эмбарго на российские энергоносители. 

18 марта министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что считает возможным введение эмбарго на российские нефть и газ.

Немецкая ассоциация коммунальных предприятий BDEW отмечала, что Германия может заменить около половины своего импорта природного газа из России в этом году в случае прекращения поставок.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, газ, экономика, нефть, Роберт Хабек
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