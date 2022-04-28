В Германии заявили, что страна погрузится в рецессию из-за эмбарго на российские энергоресурсы

Хабек заявил, что поддержка Германией Украины и санкции против России привели к более низким прогнозам роста страны Фото: EPA

Министерство экономики Германии снизило свой прогноз роста на 2022 год до 2,2% с 3,6%, прогнозируемых в январе, поскольку вторжение России в Украину, санкции и высокие цены на энергоносители сказываются на производстве. Также ведомство повысило прогноз инфляции на 2022 год до 6,1%.

Поддержка Германией Украины и санкции против России привели к более низким прогнозам роста и более высокой инфляции, сказал Хабек на пресс-конференции, добавив, что его страна "должна быть готова заплатить эту цену".

"Украина борется за свою свободу, свою демократию, свою форму правления и свою территориальную независимость. Но они также борются за нас – за Германию, за Европу, за принципы, на которых стоит или строится этот мировой порядок", – сказал он.