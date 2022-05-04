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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия уже начала энергетическую войну против Польши и всей Европы". Зеленский поговорил с Дудой

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Дуда и Зеленский обсудили ситуацию в Украине и санкции против РФ
Дуда и Зеленский обсудили ситуацию в Украине и санкции против РФ
Фото: EPA (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Зеленский поздравил лидера Польши и весь польский народ с годовщиной конституции, рассказал о ходе сопротивления агрессору на фронте, о трагической ситуации в Мариуполе, проинформировал польского коллегу о начале работы по послевоенному восстановлению Украины.

Собеседники обсудили дальнейшую оборонную помощь Украине, причем Зеленский особо отметил весомый вклад Польши в этом направлении, а также усиление санкционного давления на Россию.

"Россия уже начала энергетическую войну против Польши и всей Европы. Государства ЕС должны избавиться от энергетической зависимости от РФ", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил ключевую роль Польши в поддержке движения Украины к членству в ЕС и выразил убеждение в оперативном принятии Брюсселем всех необходимых решений.

Он поблагодарил Дуду за его личную поддержку и за всестороннюю помощь, которую правительство и народ Польши предоставляют миллионам украинцев, нашедшим временное убежище от агрессии на территории соседней страны.

Зеленский также пригласил президента Польши выступить в Верховной Раде.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Польша, санкции, евроинтеграция, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, война России против Украины
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