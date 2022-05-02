В девяти странах НАТО начались масштабные военные учения, они продлятся почти месяц

В пресс-службе отметили, что Defender Europe 22 – это международные совместные регулярно повторяющиеся учения, организуемые Вооруженными силами США для повышения готовности и оперативной совместимости между союзниками и партнерами США и НАТО.
"DE22 и SR 22 относятся к серии циклических оборонительных учений, они не направлены против какой-либо страны и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе. Процесс национального и международного планирования для них начался в 2021 году", – подчеркнули в сообщении.
Отмечается, что совместные учения повышают безопасность восточного фланга НАТО и служат "для отработки в соответствии со стандартами НАТО порядка применения войск и их адаптации к новым вызовам современного поля боя и сдерживания потенциального агрессора".
В пресс-службе польской армии уточнили, что только в учениях на территории Польши будет задействовано около 7 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц техники из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании. Отвечает за командование всеми силами 5-й корпус вооруженных сил США. В ходе учений будет проверена способность солдат к взаимодействию в совместной боевой операции. В частности, военные будут отрабатывать эпизоды дальнего тактического перемещения с преодолением водных преград и огневой подготовкой.
В конце апреля в Польше предупредили, что с 1 мая и до конца месяца практически по всем дорогам на севере и востоке страны будут передвигаться колонны военной техники, что связано с военными учениями.
Министерство обороны Великобритании 29 апреля сообщило, что около 8 тыс. военнослужащих британской армии этим летом примут участие в одних из крупнейших со времен холодной войны учениях в Восточной Европе. Отмечалось, что на этой неделе часть войск будет переброшена в Финляндию для участия в учениях Arrow, также британские военнослужащие примут участие в учениях Hedgehog в Эстонии, Defender в Польше и Swift Response в Северной Македонии.
Британские СМИ обратили внимание, что заявление о крупномасштабных учениях появилось после того, как президент РФ Владимир Путин пригрозил "молниеносными ударами" тем, кто решится вмешаться в войну РФ против Украины.