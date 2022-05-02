В девяти странах НАТО начались масштабные военные учения, они продлятся почти месяц

В пресс-службе отметили, что Defender Europe 22 – это международные совместные регулярно повторяющиеся учения, организуемые Вооруженными силами США для повышения готовности и оперативной совместимости между союзниками и партнерами США и НАТО.

"DE22 и SR 22 относятся к серии циклических оборонительных учений, они не направлены против какой-либо страны и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе. Процесс национального и международного планирования для них начался в 2021 году", – подчеркнули в сообщении.

Отмечается, что совместные учения повышают безопасность восточного фланга НАТО и служат "для отработки в соответствии со стандартами НАТО порядка применения войск и их адаптации к новым вызовам современного поля боя и сдерживания потенциального агрессора".

В пресс-службе польской армии уточнили, что только в учениях на территории Польши будет задействовано около 7 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц техники из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании. Отвечает за командование всеми силами 5-й корпус вооруженных сил США. В ходе учений будет проверена способность солдат к взаимодействию в совместной боевой операции. В частности, военные будут отрабатывать эпизоды дальнего тактического перемещения с преодолением водных преград и огневой подготовкой.