Путин пригрозил "молниеносными ударами" тем, кто решится вмешаться со стороны в войну РФ против Украины

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Совета Федерации.

"Если кто-то вознамерится вмешаться в текущие события [войну против Украины] со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, то должны знать, что наш ответ, встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты – такие, которыми никто не может сейчас похвастаться. А мы хвастаться не будем – мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали… Все решения на этот счет у нас приняты", – пригрозил Путин.

При этом он отметил, что все цели и задачи в войне будут достигнуты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)