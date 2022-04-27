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Путин пригрозил "молниеносными ударами" тем, кто решится вмешаться со стороны в войну РФ против Украины

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Путин заявил, что у РФ есть "все инструменты" для "встречных ударов"
Путин заявил, что у РФ есть "все инструменты" для "встречных ударов"
Фото: EPA

В ответ на "неприемлемые угрозы" для РФ ее армия готова нанести "молниеносные удары". Об этом 27 апреля в Санкт-Петербурге, выступая перед Советом законодателей РФ, заявил российский президент Владимир Путин.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Совета Федерации.

"Если кто-то вознамерится вмешаться в текущие события [войну против Украины] со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, то должны знать, что наш ответ, встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты – такие, которыми никто не может сейчас похвастаться. А мы хвастаться не будем – мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали… Все решения на этот счет у нас приняты", – пригрозил Путин.

При этом он отметил, что все цели и задачи в войне будут достигнуты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". В конце видеообращения он предупредил тех, кто "решит со стороны вмешаться в происходящие события": "Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Санкт-Петербург, Совет Федерации, угрозы, вторжение, война России против Украины, президент
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