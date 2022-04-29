В Польше предупредили об интенсивном движении военной техники по дорогам страны до конца мая

Военная техника будет встречаться на автомагистралях, скоростных автомагистралях и национальных дорогах Польши Фото: Wojsko Polskie / Facebook

В рамках учений с 1 мая до конца месяца колонны военной техники будут стоять на дорогах следующих воеводств: Западнопоморского, Любушского, Великопольского, Куявско-Поморского, Лодзинского, Мазовецкого, Люблинского и Варминьско-Мазурского.

Военная техника будет встречаться на автомагистралях, скоростных автомагистралях и национальных дорогах.

Во время военных учений будет отрабатываться прибытие и распределение союзных сил, координация межграничных действий и сотрудничество с принимающими странами, отметили в ВС Польши.

Перемещение большей части техники запланировано в ночное время, когда автомагистрали загружены меньше. Вместе с тем некоторые колонны будут двигаться и днем, даже в час пик. Сопровождать и охранять их будет Военная жандармерия вместе с дорожной полицией. Передвижение войск уже согласовано с местными властями.

Руководство вооруженных сил Польши просит население не публиковать сведения о передвижении техники, местонахождении, время и даты перемещений колонн, а также данные о полетах и посадке боевой авиации.