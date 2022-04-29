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В Польше предупредили об интенсивном движении военной техники по дорогам страны до конца мая

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Военная техника будет встречаться на автомагистралях, скоростных автомагистралях и национальных дорогах Польши
Военная техника будет встречаться на автомагистралях, скоростных автомагистралях и национальных дорогах Польши
Фото: Wojsko Polskie / Facebook

Начиная с 1 мая и до конца месяца практически по всем дорогам на севере и востоке Польши будут передвигаться колонны военной техники, что связано с военными учениями. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба вооруженных силы страны на своей странице в Facebook.

В рамках учений с 1 мая до конца месяца колонны военной техники будут стоять на дорогах следующих воеводств: Западнопоморского, Любушского, Великопольского, Куявско-Поморского, Лодзинского, Мазовецкого, Люблинского и Варминьско-Мазурского.

Военная техника будет встречаться на автомагистралях, скоростных автомагистралях и национальных дорогах.

Во время военных учений будет отрабатываться прибытие и распределение союзных сил, координация межграничных действий и сотрудничество с принимающими странами, отметили в ВС Польши.

Перемещение большей части техники запланировано в ночное время, когда автомагистрали загружены меньше. Вместе с тем некоторые колонны будут двигаться и днем, даже в час пик. Сопровождать и охранять их будет Военная жандармерия вместе с дорожной полицией. Передвижение войск уже согласовано с местными властями.

Руководство вооруженных сил Польши просит население не публиковать сведения о передвижении техники, местонахождении, время и даты перемещений колонн, а также данные о полетах и посадке боевой авиации.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=302067835440777&id=100069126883048

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Польша, армия, военная техника, военные учения
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