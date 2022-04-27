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"Газпром" прекратил поставки газа в Польшу. Моравецкий заявил, что газовый шантаж РФ не будет иметь никакого эффекта

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С осени Польша вообще не будет нуждаться в российском газе, отметил Моравецкий
С осени Польша вообще не будет нуждаться в российском газе, отметил Моравецкий
Фото: EPA

Прекращение поставок газа в Польшу является местью РФ за санкции, которые Варшава вводит в отношении российских олигархов и их активов. Об этом 27 апреля, выступая в парламенте страны (Сейме), заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Главные месседжи из выступления Моравецкий опубликовал в Facebook.    

"Газпром" сообщил в Telegram 27 апреля, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях" согласно указу президента РФ Владимира Путина от 31 марта.

"В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом, – говорится в сообщении. – Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем".

Моравецкий заверил, что эта ситуация не повлияет на безопасность домохозяйств в Польше благодаря многолетним усилиям правительства, направленным на получение газа из других стран.

"Российский газовый шантаж против Польши не будет иметь никакого эффекта", – отметил Моравецкий.

По его словам, в настоящее время Польша потребляет 20–21 млрд м3 газа в год. При этом внутренняя добыча составляет 4–4,5 млрд м3, поставки через газопровод Baltic Pipe – 10 млрд м3, через СПГ-терминал в Свиноуйсьце – 7–8 млрд м3, добавил Моравецкий.

"С осени Польша вообще не будет нуждаться в российском газе. У нас накоплено более 2,3 млрд м3 газа – это запас более чем на 1,5 месяца и дольше, если температура [воздуха] будет высокой. При этом мы будем постоянно получать газ через газовый терминал и интерконнекторы", – подчеркнул премьер.

https://www.facebook.com/MorawieckiPL/posts/535581354599593

26 апреля глава МВД Польши Мариуш Каминский объявил о санкциях против 50 российских олигархов и компаний, включая "Газпром", которые ведут бизнес в стране.

"Цель экономических санкций – ударить по российской экономике так, чтобы РФ не могла вести войну в Украине. Польский санкционный список – это дополнение списка ЕС", – отметил Каминский, его цитирует сайт правительства страны.

Контекст:

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить в рублях.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Польша, Словения и Евросоюз.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявление "Газпрома" о приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу очередной попыткой шантажа Евросоюза со стороны РФ. Она отметила, что в ЕС "готовы к такому сценарию" и готовят "координированный ответ". "Европейцы могут быть уверены, что мы едины и солидарны с пострадавшими государствами-членами", – заверила фон дер Ляйен.

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