"Газпром" прекратил поставки газа в Польшу. Моравецкий заявил, что газовый шантаж РФ не будет иметь никакого эффекта

С осени Польша вообще не будет нуждаться в российском газе, отметил Моравецкий Фото: EPA

Главные месседжи из выступления Моравецкий опубликовал в Facebook.

"Газпром" сообщил в Telegram 27 апреля, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях" согласно указу президента РФ Владимира Путина от 31 марта.

"В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом, – говорится в сообщении. – Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем".

Моравецкий заверил, что эта ситуация не повлияет на безопасность домохозяйств в Польше благодаря многолетним усилиям правительства, направленным на получение газа из других стран.

"Российский газовый шантаж против Польши не будет иметь никакого эффекта", – отметил Моравецкий.

По его словам, в настоящее время Польша потребляет 20–21 млрд м3 газа в год. При этом внутренняя добыча составляет 4–4,5 млрд м3, поставки через газопровод Baltic Pipe – 10 млрд м3, через СПГ-терминал в Свиноуйсьце – 7–8 млрд м3, добавил Моравецкий.

"С осени Польша вообще не будет нуждаться в российском газе. У нас накоплено более 2,3 млрд м3 газа – это запас более чем на 1,5 месяца и дольше, если температура [воздуха] будет высокой. При этом мы будем постоянно получать газ через газовый терминал и интерконнекторы", – подчеркнул премьер.

26 апреля глава МВД Польши Мариуш Каминский объявил о санкциях против 50 российских олигархов и компаний, включая "Газпром", которые ведут бизнес в стране.

"Цель экономических санкций – ударить по российской экономике так, чтобы РФ не могла вести войну в Украине. Польский санкционный список – это дополнение списка ЕС", – отметил Каминский, его цитирует сайт правительства страны.