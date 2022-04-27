Снятие Евросоюзом пошлин и квот для украинского экспорта выгодно не только Украине, но и всем европейцам – Зеленский

"Готовится важное решение Евросоюза. Европейская комиссия согласилась убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов", – сказал Зеленский.

Он отметил, что это решение в случае его принятия позволит сохранить по максимуму экономическую активность в Украине и национальное производство, но его следует рассматривать не только в украинском контексте.

"Достаточный объем экспорта нашей продукции на европейский и глобальный рынки будет являться весомым антикризисным инструментом. Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис. Чтобы начался хаос на всех базовых рынках и особенно на продовольственном. Украинский экспорт поможет стабилизировать рынки. Следовательно, это выгодно не только нам, но и всем европейцам. Жителям всех стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции", – подчеркнул президент.

По его словам, на очереди и другие решения партнеров для либерализации украинского экспорта.

Глава государства обратил внимание, что на этой неделе руководство России начало "новую серию энергетического шантажа европейцев".

"Решение оборвать поставки газа в Польшу и Болгарию – очередной аргумент в пользу того, что никто в Европе не может надеяться на сохранение какого-либо нормального экономического сотрудничества с Россией. Россия рассматривает как оружие не только газ, но любую торговлю. Просто ожидает момента, когда то или иное торговое направление можно использовать. Или использовать, чтобы шантажировать европейцев политически. Или чтобы усилить российскую военную машину, рассматривающую объединенную Европу как мишень. Поэтому чем скорее все в Европе признают, что нельзя зависеть в торговле от России, тем скорее можно будет гарантировать стабильность европейским рынкам", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)