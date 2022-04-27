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Еврокомиссия предложила отменить на год все пошлины на экспорт из Украины в ЕС

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Предложение Еврокомиссии теперь должны рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет ЕС
Предложение Еврокомиссии теперь должны рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет ЕС
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия 27 апреля предложила приостановить на год ввозные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского союза. Сообщение об этом опубликовано на сайте Еврокомиссии.

"Это предложение, являющееся беспрецедентным жестом поддержки страны в состоянии войны, также предусматривает приостановку на один год всех антидемпинговых и защитных мер ЕС по экспорту украинской стали", – говорится в заявлении.

Отмечается, что этот шаг призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров в условиях военного вторжения России.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что это решение – ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского, с которым фон дер Ляйен обсуждала способы поддержки украинской экономики, помимо предоставляемых макрофинансовой помощи и грантов.

"ЕС никогда раньше не принимал таких беспрецедентных по своему масштабу мер по либерализации торговли: предоставление Украине нулевых тарифов, нулевых квот на доступ к рынку ЕС... Эти меры напрямую помогут украинским производителям и экспортерам. Они добавят доверия украинской экономике и пошлют сильный сигнал, что ЕС сделает все возможное, чтобы помочь Украине в трудный час", – заявил вице-президент Еврокомиссии и комиссар по торговле Валдис Домбровскис.

В ЕС также подчеркнули, что уже принимают меры на местах, чтобы облегчить наземную перевозку грузов, чтобы помочь вывозить украинскую продукцию.

В частности, Еврокомиссия уже начала либерализацию условий для украинских водителей грузовиков, которые перевозят грузы между Украиной и ЕС, а также облегчение транзита и использование инфраструктуры ЕС для направления украинского экспорта в третьи страны.

Предложение Еврокомиссии теперь должны рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет Европейского союза.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя предложение Еврокомиссии в своем Telegram, подчеркнул, что ЕС никогда раньше не принимал таких масштабных мер по либерализации торговли ни для какой страны.

"Для нашего бизнеса это открывает дополнительные возможности, а наша продукция становится конкурентоспособнее на европейском рынке. Об отмене пошлин мы вели переговоры с нашими европейскими коллегами и мы благодарны за то, что они услышали нас и поддержали Украину", – сообщил премьер.

Он отметил, что у украинского правительства есть договоренности и ведутся переговоры с Польшей, Румынией, Литвой, Германией и другими странами, чтобы пустить экспорт через порты этих стран.

"Мы разрушили планы врага полностью заблокировать нашу экономику. Работаем дальше, чтобы, кроме стран ЕС и Великобритании, решение об отмене пошлин на украинскую продукцию приняли и другие наши союзники", – добавил Шмыгаль.

Теги: Еврокомиссия, экономика, Европейская комиссия, экспорт, тарифы, пошлины, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, торговля, перевозки, Валдис Домбровскис, Денис Шмыгаль, ЕС
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