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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Австрия готова поддержать эмбарго на российскую нефть – министр энергетики

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По словам министра, Австрия готова последовательно поддерживать нефтяное эмбарго, если Еврокомиссия и государства члены ЕС решат его ввести
По словам министра, Австрия готова последовательно поддерживать нефтяное эмбарго, если Еврокомиссия и государства – члены ЕС решат его ввести
Фото: EPA

Австрия готова ввести эмбарго на российскую нефть. Об этом заявила министр энергетики страны Леоноре Гевесслер 2 мая в кулуарах специальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе, пишет Kurier.

По словам министра, Австрия готова последовательно поддерживать нефтяное эмбарго, если Еврокомиссия и государства – члены ЕС решат его ввести.

Гевесслер заявила, что страна уже прекратила переработку российской нефти в марте, но указала, что в других странах ситуация иная.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа. В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российские энергоресурсы.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не касается газа и нефти.

Главным противником введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз в шестом пакете санкций расширит список российских банков, которые отключат от международной платежной системы SWIFT, и введет ограничения для энергетического сектора РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, санкции, Австрия, нефть, эмбарго, война России против Украины, Евросоюз
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