ЕС может освободить Венгрию и Словакию от российского нефтяного эмбарго – СМИ

Агентство ожидает, что Еврокомиссия сегодня, 3 мая, завершит работу над шестым пакетом санкций ЕС против России, который будет включать запрет на покупку российской нефти.

При этом Венгрия, сильно зависящая от российской нефти, неоднократно заявляла, что не поддержит санкции, касающиеся энергетики. Словакия также входит в число стран ЕС, наиболее зависимых от российского ископаемого топлива.

По словам одного из чиновников, чтобы сохранить единство блока из 27 стран, Еврокомиссия может предложить Словакии и Венгрии "исключение или длительный переходный период".

Источники также рассказали, что нефтяное эмбарго, скорее всего, будет введено поэтапно и вступит в силу с начала следующего года.

Как пишет Reuters, ЕС зависит импорта нефти из России на 26%. В то же время Словакия и Венгрия в прошлом году получили от России 96% и 58% импорта сырой нефти и нефтепродуктов.