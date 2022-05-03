ЕС может освободить Венгрию и Словакию от российского нефтяного эмбарго – СМИ

Агентство ожидает, что Еврокомиссия сегодня, 3 мая, завершит работу над шестым пакетом санкций ЕС против России, который будет включать запрет на покупку российской нефти.
При этом Венгрия, сильно зависящая от российской нефти, неоднократно заявляла, что не поддержит санкции, касающиеся энергетики. Словакия также входит в число стран ЕС, наиболее зависимых от российского ископаемого топлива.
По словам одного из чиновников, чтобы сохранить единство блока из 27 стран, Еврокомиссия может предложить Словакии и Венгрии "исключение или длительный переходный период".
Источники также рассказали, что нефтяное эмбарго, скорее всего, будет введено поэтапно и вступит в силу с начала следующего года.
Как пишет Reuters, ЕС зависит импорта нефти из России на 26%. В то же время Словакия и Венгрия в прошлом году получили от России 96% и 58% импорта сырой нефти и нефтепродуктов.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа. В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ.
После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.
Главным противников введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг.