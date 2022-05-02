ЕС может одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на этой неделе – СМИ

Как пишет издание, странам ЕС потребовались недели, чтобы согласовать меры по отказу от российской нефти. Интенсивные переговоры по этому вопросу продолжались в выходные дни, а на этой неделе ожидается, что Европейская комиссия представит окончательное предложение для одобрения послами ЕС.

Если, как ожидается, нефтяное эмбарго вступит в силу на этой неделе, оно станет крупнейшим и наиболее важным новым шагом в шестом пакете санкций ЕС с начала вторжения РФ в Украину. Он также будет включать санкции в отношении крупнейшего российского банка "Сбербанк", который до этого под санкции не попадал.

Журналисты отмечают, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, обеспечивая около четверти годовых потребностей блока, по данным на 2020 год, что составляет около половины всего экспорта России. По мере того как нефтяное эмбарго вводится поэтапно ЕС будет стремиться восполнить дефицит за счет увеличения импорта из других источников, таких как страны Персидского залива, Нигерия, Казахстан и Азербайджан.