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ЕС может одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на этой неделе – СМИ

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На этой неделе Европейская комиссия представит окончательное предложение для одобрения послами ЕС, пишет СМИ
На этой неделе Европейская комиссия представит окончательное предложение для одобрения послами ЕС, пишет СМИ
Фото: depositphotos.com

На этой неделе послы ЕС могут одобрить нефтяное эмбарго, которое будет вводиться поэтапно в течение нескольких месяцев. Об этом изданию The New York Times 29 апреля сообщили источники.

Как пишет издание, странам ЕС потребовались недели, чтобы согласовать меры по отказу от российской нефти. Интенсивные переговоры по этому вопросу продолжались в выходные дни, а на этой неделе ожидается, что Европейская комиссия представит окончательное предложение для одобрения послами ЕС.

Если, как ожидается, нефтяное эмбарго вступит в силу на этой неделе, оно станет крупнейшим и наиболее важным новым шагом в шестом пакете санкций ЕС с начала вторжения РФ в Украину. Он также будет включать санкции в отношении крупнейшего российского банка "Сбербанк", который до этого под санкции не попадал.

Журналисты отмечают, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, обеспечивая около четверти годовых потребностей блока, по данным на 2020 год, что составляет около половины всего экспорта России. По мере того как нефтяное эмбарго вводится поэтапно ЕС будет стремиться восполнить дефицит за счет увеличения импорта из других источников, таких как страны Персидского залива, Нигерия, Казахстан и Азербайджан.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа. В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

Главным противников введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, нефть, эмбарго, Европейский союз, Европа
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