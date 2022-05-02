Венгрия заявила, что заблокирует нефтяное эмбарго против РФ

Венгрия, сильно зависящая от российских энергоносителей, один из самых активных противников расширения санкций против энергосектора России Фото: depositphotos.com

Издание The New York Times 28 апреля сообщило, что на этой неделе Европейская комиссия представит окончательное предложение по поэтапному отказу от российской нефти для одобрения послами ЕС. Однако, по словам Гуляса, Венгрия это предложение не поддержит.

"Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского Союза против России на сферу энергетики", – сказал он.

Гуля подчеркнул, что поскольку такие решения требуют единогласия, Еврокомиссии "нет смысла предлагать санкции в отношении природного газа и сырой нефти, которые ограничивали бы закупки в Венгрии".