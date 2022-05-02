Венгрия заявила, что заблокирует нефтяное эмбарго против РФ

Издание The New York Times 28 апреля сообщило, что на этой неделе Европейская комиссия представит окончательное предложение по поэтапному отказу от российской нефти для одобрения послами ЕС. Однако, по словам Гуляса, Венгрия это предложение не поддержит.
"Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского Союза против России на сферу энергетики", – сказал он.
Гуля подчеркнул, что поскольку такие решения требуют единогласия, Еврокомиссии "нет смысла предлагать санкции в отношении природного газа и сырой нефти, которые ограничивали бы закупки в Венгрии".
После вторжения России в Украину Запад стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. Однако Венгрия, сильно зависящая от российских энергоносителей, остается одним из самых активных противников расширения санкций против энергосектора России. Также Венгрия готова пойти на требование РФ платить за газ рублями.
25 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что среди стран Европейского союза пока нет единства в вопросе введения эмбарго на поставки газа и нефти из России.
Кроме Венгрии, одним из главных противников введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг.