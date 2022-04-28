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Байден: Мы не позволим России шантажировать наших союзников и партнеров поставками газа и нефти

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Байден: Мы не позволим России запугивать или шантажировать, чтобы избежать санкций. Мы не позволим им использовать свою нефть и газ, чтобы уклониться от последствий своей агрессии
Байден: Мы не позволим России запугивать или шантажировать, чтобы избежать санкций. Мы не позволим им использовать свою нефть и газ, чтобы уклониться от последствий своей агрессии
Фото: ЕРА

Россия использует поставки энергоресурсов как оружие. Об этом президент США Джо Байден заявил 28 апреля в Вашингтоне, расшифровку его речи опубликовал сайт Белого дома.

"Россия начала угрожать двум нашим союзникам прекратить поставки энергоносителей. В то время, как Америка прекратила весь импорт российского ископаемого топлива, поскольку мы можем использовать свой огромный резерв – запасы топлива в нашей стране, – некоторые европейские страны столкнулись с большими трудностями в снижении зависимости от российских энергоресурсов. Действия РФ доказывают, что энергоносители – это не просто товар, который Россия продает для удовлетворения потребностей других стран, а оружие, которое она будет использовать против тех, кто выступает против ее агрессии. Я хочу четко заявить: мы не позволим России запугивать или шантажировать, чтобы избежать санкций. Мы не позволим им использовать свои нефть и газ, чтобы уклониться от последствий своей агрессии", – сказал Байден. 

Он сообщил, что США работают с Ираном, Катаром и Южной Кореей, чтобы помочь странам, которые пострадали от российского шантажа относительно остановки поставок газа и нефти. 

"Агрессия не победит, угрозы не победят. И это еще одно напоминание для всего мира, что мы должны сосредотачивать еще большее внимание на увеличении производства чистой энергии", – добавил Байден. По словам главы Белого дома, в США сейчас в приоритете солнечная и атомная энергетика.

Контекст:

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить в рублях.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газТакже против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.

"Газпром" 27 апреля сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что газовый шантаж РФ не будет иметь никакого эффекта. Министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства перед "Газпромом" – произвела все платежи по действующему контракту своевременно. По его словам, РФ использует газ "как политический инструмент".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 27 апреля сообщила, что Польша и Болгария уже получают газ от своих соседей по ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: газ, Джо Байден, энергетика, нефть, угрозы, шантаж
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