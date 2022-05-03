Еще больше банков отключат от SWIFT и введут ограничения в отношении энергосектора. Боррель рассказал о шестом пакете санкций ЕС против РФ

Боррель надеется, что шестой пакет санкций против РФ будет принят на следующей встрече послов стран – членов ЕС Фото: EPA

Об этом 2 мая на брифинге в ходе официального визита в Панаму заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Видеозапись брифинга с участием Борреля опубликовала в Twitter La Prensa.

Боррель не уточнил, каких именно российских банков могут коснуться санкции, однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала 17 апреля, что ограничения затронут "Сбербанк", на долю которого приходится 37% банковского сектора РФ.

Верховный представитель ЕС подчеркнул, что Евросоюз работает над подготовкой предложений по ограничению импорта энергоресурсов из России, особенно это касается нефти.

El Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell , adelantó que se analizan nuevas sanciones financieras y en el sector petrolero contra Rusia por el conflicto contra Ucrania. #LaPrensaSecuestrada informa: Video Miguel Cavalli. https://t.co/UjSjupZxT8 pic.twitter.com/Sk7ZMkeDdp — La Prensa Panamá (@prensacom) May 3, 2022

Боррель также выразил надежду, что шестой пакет санкций против РФ примут на следующей встрече послов стран – членов Евросоюза, заседания запланированы на 10-е и 16 мая, пишет Reuters.

Ожидается, что Еврокомиссия на этой неделе предложит пакет санкций ЕС, включая эмбарго на покупку российской нефти.

25 апреля Боррель признал, что в ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ.