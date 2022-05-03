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Еще больше банков отключат от SWIFT и введут ограничения в отношении энергосектора. Боррель рассказал о шестом пакете санкций ЕС против РФ

Боррель надеется, что шестой пакет санкций против РФ будет принят на следующей встрече послов стран членов ЕС
Боррель надеется, что шестой пакет санкций против РФ будет принят на следующей встрече послов стран – членов ЕС
Фото: EPA

Евросоюз шестым пакетом санкций расширит список российских банков, которые отключат от международной платежной системы SWIFT, и введет ограничения для энергетического сектора РФ.

Об этом 2 мая на брифинге в ходе официального визита в Панаму заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Видеозапись брифинга с участием Борреля опубликовала в Twitter La Prensa.

Боррель не уточнил, каких именно российских банков могут коснуться санкции, однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала 17 апреля, что ограничения затронут "Сбербанк", на долю которого приходится 37% банковского сектора РФ.

Верховный представитель ЕС подчеркнул, что Евросоюз работает над подготовкой предложений по ограничению импорта энергоресурсов из России, особенно это касается нефти.

Боррель также выразил надежду, что шестой пакет санкций против РФ примут на следующей встрече послов стран – членов Евросоюза, заседания запланированы на 10-е и 16 мая, пишет Reuters.

Ожидается, что Еврокомиссия на этой неделе предложит пакет санкций ЕС, включая эмбарго на покупку российской нефти.

25 апреля Боррель признал, что в ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа. В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российские энергоресурсы.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не касается газа и нефти.

Главным противником введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

Теги: Россия, Украина, санкции, Еврокомиссия, импорт, нефть, Сбербанк, эмбарго, SWIFT, Европейский союз, ограничения, Панама, Евросоюз, визит, Жозеп Боррель, встреча, ЕС
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