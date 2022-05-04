Австралия ввела санкции против 76 депутатов Госдумы РФ и 34 "министров "ЛДНР"

Об этом сообщается на сайте главы МИД Австралии Мэрис Пэйн.
В санкционный список вошли 76 депутатов Госдумы РФ.
"Некоторые из этих дополнительных лиц проголосовали за резолюцию, призывающую президента [РФ Владимира] Путина признать Донецк и Луганск независимыми государствами, а большинство впоследствии проголосовало за ратификацию одного или обоих договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и так называемыми "народными республиками". Еще один член Думы, Олег Матвейчев, числится за распространение дезинформации и пропаганды", – говорится в сообщении.
Кроме того, правительство Австралии ввело ограничения в отношении "34 высокопоставленных членов возглавляемых Россией движений в Донецкой и Луганской областях Украины, так называемых "Народный Совет Донецкой Народной Республики" и "Народный Совет Луганской Народной Республики".
"Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, утвердив государственную власть над территорией Украины без санкции правительства Украины. "ДНР" и "ЛНР" не имеют статуса "государства" по международному праву", – подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что вместе с этими объявленными списками правительство Австралии наложит санкции на 812 физических и 47 юридических лиц в ответ на незаконную войну России.
"Австралия подтверждает нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины", – указано в сообщении на сайте главы МИД страны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 февраля Австралия ввела санкции против России за признание незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" и последующее решение о вводе войск на территорию временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.
25 марта правительство Австралии ввело санкции в отношении 22 российских пропагандистов, в том числе из RT, Фонда стратегической культуры, InfoRos и NewsFront, сообщил МИД страны. Под санкции попали главред RT Маргарита Симоньян, телеведущие Тигран Кеосаян и Ольга Скабеева.
7 апреля правительство Австралии ввело персональные санкции против 67 граждан России из-за войны в Украине и зверств российских военных в Буче под Киевом.