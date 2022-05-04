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Австралия ввела санкции против 76 депутатов Госдумы РФ и 34 "министров "ЛДНР"

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В санкционный список Австралии вошли 76 депутатов Госдумы РФ
В санкционный список Австралии вошли 76 депутатов Госдумы РФ
Фото: duma.gov.ru

Правительство Австралии в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину, которое началось 24 февраля, ввело адресные финансовые санкции и запрет на поездки еще для 110 человек.

Об этом сообщается на сайте главы МИД Австралии Мэрис Пэйн.  

В санкционный список вошли 76 депутатов Госдумы РФ.

"Некоторые из этих дополнительных лиц проголосовали за резолюцию, призывающую президента [РФ Владимира] Путина признать Донецк и Луганск независимыми государствами, а большинство впоследствии проголосовало за ратификацию одного или обоих договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и так называемыми "народными республиками". Еще один член Думы, Олег Матвейчев, числится за распространение дезинформации и пропаганды", – говорится в сообщении.

Кроме того, правительство Австралии ввело ограничения в отношении "34 высокопоставленных членов возглавляемых Россией движений в Донецкой и Луганской областях Украины, так называемых "Народный Совет Донецкой Народной Республики" и "Народный Совет Луганской Народной Республики".

"Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, утвердив государственную власть над территорией Украины без санкции правительства Украины. "ДНР" и "ЛНР" не имеют статуса "государства" по международному праву", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что вместе с этими объявленными списками правительство Австралии наложит санкции на 812 физических и 47 юридических лиц в ответ на незаконную войну России.

"Австралия подтверждает нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины", – указано в сообщении на сайте главы МИД страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 февраля Австралия ввела санкции против России за признание незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" и последующее решение о вводе войск на территорию временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

25 марта правительство Австралии ввело санкции в отношении 22 российских пропагандистов, в том числе из RT, Фонда стратегической культуры, InfoRos и NewsFront, сообщил МИД страны. Под санкции попали главред RT Маргарита Симоньян, телеведущие Тигран Кеосаян и Ольга Скабеева.

7 апреля правительство Австралии ввело персональные санкции против 67 граждан России из-за войны в Украине и зверств российских военных в Буче под Киевом.

Теги: Россия, Украина, Австралия, санкции, пропаганда, депутаты, Госдума, правительство, вторжение, МИД Австралии, ДНР, война России против Украины, ЛНР, ограничения, суверенитет, ЛДНР, Мэрис Пэйн
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