Папа римский призвал патриарха Кирилла "не опускаться до путинского алтарного служки"

По словам Франциска, он сорок минут разговаривал с Кириллом в Zoom, и "первые двадцать минут он читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, оправдывающие вторжение россиян".
"Я выслушал его, а потом ответил: я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны говорить не языком политики, а языком Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного служки (altar boy, что может быть переведено как "алтарник" в православной традиции или "министрант" в католической: мужчина-мирянин, помогающий священникам, – "ГОРДОН")", – сказал папа.
Он отметил, что у них с патриархом РПЦ была назначена встреча на 14 июня в Иерусалиме.
"Это была бы наша вторая встреча лицом к лицу, ничего общего с войной. Но мы ее отменили, мы решили, что это может послать неверный сигнал", – отметил Франциск.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Папа римский и патриарх РПЦ встречались в 2016 году в Гаване (Куба). Это была первая встреча предстоятелей церквей со времен разделения христианства на католицизм и православие, которое произошло в XI веке. В декабре 2021 года Франциск заявлял, что готов посетить Россию для встречи с Кириллом.
Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
27 марта понтифик призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".
На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.
В мае Франциск заявил, что страны Запада своим отношением способствовали началу полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Он также сказал, что просил о встрече с Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине, но ему не ответили.