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Папа римский призвал патриарха Кирилла "не опускаться до путинского алтарного служки"

Папа заявил, что 40 минут разговаривал с патриархом Кириллом, и 20 из них тот читал по бумажке оправдания вторжения РФ
Папа заявил, что 40 минут разговаривал с патриархом Кириллом, и 20 из них тот читал по бумажке оправдания вторжения РФ
Фото: EPA

Папа римский Франциск раскритиковал главу Русской православной церкви Кирилла за то, что он оправдывает действия президента РФ Владимира Путина, начавшего вторжение в Украину. Об этом папа говорил газете Corriere della Sera в интервью, опубликованном 3 мая.

По словам Франциска, он сорок минут разговаривал с Кириллом в Zoom, и "первые двадцать минут он читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, оправдывающие вторжение россиян".

"Я выслушал его, а потом ответил: я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны говорить не языком политики, а языком Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного служки (altar boy, что может быть переведено как "алтарник" в православной традиции или "министрант" в католической: мужчина-мирянин, помогающий священникам, – "ГОРДОН")", – сказал папа. 

Он отметил, что у них с патриархом РПЦ была назначена встреча на 14 июня в Иерусалиме.

"Это была бы наша вторая встреча лицом к лицу, ничего общего с войной. Но мы ее отменили, мы решили, что это может послать неверный сигнал", – отметил Франциск. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Папа римский и патриарх РПЦ встречались в 2016 году в Гаване (Куба). Это была первая встреча предстоятелей церквей со времен разделения христианства на католицизм и православие, которое произошло в XI веке. В декабре 2021 года Франциск заявлял, что готов посетить Россию для встречи с Кириллом.

Контекст:

Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

27 марта понтифик призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".

На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.

В мае Франциск заявил, что страны Запада своим отношением способствовали началу полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

Он также сказал, что просил о встрече с Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине, но ему не ответили.

Теги: папа римский, патриарх Кирилл, христианство, религия, церковь, Франциск, война России против Украины
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