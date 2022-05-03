Папа римский призвал патриарха Кирилла "не опускаться до путинского алтарного служки"

Папа заявил, что 40 минут разговаривал с патриархом Кириллом, и 20 из них тот читал по бумажке оправдания вторжения РФ Фото: EPA

По словам Франциска, он сорок минут разговаривал с Кириллом в Zoom, и "первые двадцать минут он читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, оправдывающие вторжение россиян".

"Я выслушал его, а потом ответил: я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны говорить не языком политики, а языком Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного служки (altar boy, что может быть переведено как "алтарник" в православной традиции или "министрант" в католической: мужчина-мирянин, помогающий священникам, – "ГОРДОН")", – сказал папа.

Он отметил, что у них с патриархом РПЦ была назначена встреча на 14 июня в Иерусалиме.

"Это была бы наша вторая встреча лицом к лицу, ничего общего с войной. Но мы ее отменили, мы решили, что это может послать неверный сигнал", – отметил Франциск.

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Папа римский и патриарх РПЦ встречались в 2016 году в Гаване (Куба). Это была первая встреча предстоятелей церквей со времен разделения христианства на католицизм и православие, которое произошло в XI веке. В декабре 2021 года Франциск заявлял, что готов посетить Россию для встречи с Кириллом.