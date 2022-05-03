"НАТО лает на ворота России". Папа римский заявил, что страны Запада способствовали вторжению РФ в Украину

"Папу беспокоит, что Путин не остановится в ближайшее время. Он пытается рассмотреть корни этого поведения, причины, толкающие его на столь жестокий конфликт. Возможно, именно то, что "НАТО лает на ворота России", вынудило Путина начать вторжение в Украину", – пересказывает газета размышления папы.

"Я не могу сказать, спровоцирована ли его ярость, но я подозреваю, что этому способствовало отношение Запада", – сказал Франциск.

Он также сравнил ситуацию с конфликтами в Сирии, Йемене, Ираке, где "на карту поставлены международные интересы". По мнению папы, "немыслимо, чтобы свободное государство могло развязать войну против другого свободного государства", и в Украине "конфликт был спровоцирован другими игроками".

Папа Франциск также выразил сомнения в необходимости поставок оружия в Украину. Папа заявил, что не может судить, правильно ли снабжать украинских военных оружием, так как "живет слишком далеко", но "кажется бесспорным, что в этой стране обе стороны испытывают новое оружие". Он подчеркнул, что "производство и продажа вооружений – позор, но мало кто осмеливается противостоять этому".

Он также сказал, что просил о встрече с Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине, но ему не ответили.