"НАТО лает на ворота России". Папа римский заявил, что страны Запада способствовали вторжению РФ в Украину

"Папу беспокоит, что Путин не остановится в ближайшее время. Он пытается рассмотреть корни этого поведения, причины, толкающие его на столь жестокий конфликт. Возможно, именно то, что "НАТО лает на ворота России", вынудило Путина начать вторжение в Украину", – пересказывает газета размышления папы.
"Я не могу сказать, спровоцирована ли его ярость, но я подозреваю, что этому способствовало отношение Запада", – сказал Франциск.
Он также сравнил ситуацию с конфликтами в Сирии, Йемене, Ираке, где "на карту поставлены международные интересы". По мнению папы, "немыслимо, чтобы свободное государство могло развязать войну против другого свободного государства", и в Украине "конфликт был спровоцирован другими игроками".
Папа Франциск также выразил сомнения в необходимости поставок оружия в Украину. Папа заявил, что не может судить, правильно ли снабжать украинских военных оружием, так как "живет слишком далеко", но "кажется бесспорным, что в этой стране обе стороны испытывают новое оружие". Он подчеркнул, что "производство и продажа вооружений – позор, но мало кто осмеливается противостоять этому".
Он также сказал, что просил о встрече с Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине, но ему не ответили.
Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
27 марта понтифик призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".
На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.