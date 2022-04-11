Почти 200 священников УПЦ МП требуют церковного суда над патриархом Кириллом

Он обнародовал открытое обращение к предстоятелям поместных православных церквей, к которому присоединились 190 священников.
В этом обращении Кириллу вменяют два обвинения:
"Несмотря на то, что патриарх Кирилл в течение многих лет в своих публичных заявлениях утверждал, что считает православных христиан Украины своей паствой, за которую он несет ответственность, сегодня прямо благословляет физическое уничтожение этой паствы российскими войсками", – говорится в обращении.
Священники призвали предстоятелей поместных православных церквей:
Под церковным трибуналом, под который предлагается отдать патриарха РПЦ, имеется в виду высшая судебная инстанция мирового православия – Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей.
Пинчук напомнил, что в истории Русской церкви тоже был прецедент обращения в суд Восточных Патриархов, когда в 1666 году был осужден Московский патриарх Никон. Его лишили патриаршества и епископского сана.
Патриарх Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. Как сообщает "BBC News Україна", в своей проводи в начале марта Кирилл оправдал вторжение РФ якобы защитой жителей Донбасса.
14 марта Кирилл подарил командующему Росгвардией Виктору Золотову икону и благословил российских военных на войну в Украине, сообщает "Крым. Реалии".