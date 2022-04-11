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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти 200 священников УПЦ МП требуют церковного суда над патриархом Кириллом

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Патриарх Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину
Патриарх Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину
Фото: EPA

190 священников УПЦ Московского патриархата требуют отдать под церковный трибунал главу Русской православной церкви патриарха Кирилла из-за поддержки войны в Украине. Об этом 10 апреля сообщил в Facebook протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук.

Он обнародовал открытое обращение к предстоятелям поместных православных церквей, к которому присоединились 190 священников.

В этом обращении Кириллу вменяют два обвинения:

  • проповедь доктрины "русского мира", которая "не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь";
  • благословение действий российских войск в Украине, которое в обращении называют моральным преступлением.

"Несмотря на то, что патриарх Кирилл в течение многих лет в своих публичных заявлениях утверждал, что считает православных христиан Украины своей паствой, за которую он несет ответственность, сегодня прямо благословляет физическое уничтожение этой паствы российскими войсками", – говорится в обращении.

Священники призвали предстоятелей поместных православных церквей:

  • осудить российскую военную агрессию;
  • призвать президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить войну и освободить все захваченные территории Украины;
  • рассмотреть публичные заявления Кирилла о войне против Украины и дать им оценку;
  • оценить на всеправославном уровне доктрину "русского мира". В случае осуждения этой доктрины, привлечь патриарха Кирилла, который ее пропагандировал, к ответственности и лишить права занимать патриарший престол.

Под церковным трибуналом, под который предлагается отдать патриарха РПЦ, имеется в виду высшая судебная инстанция мирового православия – Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей. 

Пинчук напомнил, что в истории Русской церкви тоже был прецедент обращения в суд Восточных Патриархов, когда в 1666 году был осужден Московский патриарх Никон. Его лишили патриаршества и епископского сана.

https://www.facebook.com/100001981718431/videos/405489101581985/

Контекст:

Патриарх Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. Как сообщает "BBC News Україна", в своей проводи в начале марта Кирилл оправдал вторжение РФ якобы защитой жителей Донбасса.

14 марта Кирилл подарил командующему Росгвардией Виктору Золотову икону и благословил российских военных на войну в Украине, сообщает "Крым. Реалии".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, РПЦ, патриарх Кирилл, религия, война, УПЦ МП, церковь, война России против Украины
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