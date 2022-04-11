Почти 200 священников УПЦ МП требуют церковного суда над патриархом Кириллом

Он обнародовал открытое обращение к предстоятелям поместных православных церквей, к которому присоединились 190 священников.

В этом обращении Кириллу вменяют два обвинения:

проповедь доктрины "русского мира", которая "не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь";

благословение действий российских войск в Украине, которое в обращении называют моральным преступлением.

"Несмотря на то, что патриарх Кирилл в течение многих лет в своих публичных заявлениях утверждал, что считает православных христиан Украины своей паствой, за которую он несет ответственность, сегодня прямо благословляет физическое уничтожение этой паствы российскими войсками", – говорится в обращении.

Священники призвали предстоятелей поместных православных церквей:

осудить российскую военную агрессию;

призвать президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить войну и освободить все захваченные территории Украины;

рассмотреть публичные заявления Кирилла о войне против Украины и дать им оценку;

оценить на всеправославном уровне доктрину "русского мира". В случае осуждения этой доктрины, привлечь патриарха Кирилла, который ее пропагандировал, к ответственности и лишить права занимать патриарший престол.

Под церковным трибуналом, под который предлагается отдать патриарха РПЦ, имеется в виду высшая судебная инстанция мирового православия – Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей.

Пинчук напомнил, что в истории Русской церкви тоже был прецедент обращения в суд Восточных Патриархов, когда в 1666 году был осужден Московский патриарх Никон. Его лишили патриаршества и епископского сана.