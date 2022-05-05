Украинку, которая стала героиней российской пропаганды как "бабушка с флагом", нашли в Харькове. Видео

Иванова и ее муж (справа), а также боец ВСУ Кадет и сотрудник Страткома Галко в одной их харьковских больниц Фото: Дмитро Київський / Facebook

Зовут женщину Анна Иванова, до начала полномасштабного вторжения она жила на окраине Харькова, рассказал сотрудник центра Дмитрий Галко.

В начале апреля в соцсетях появилось видео с участием женщины и ее мужа – Иванова, судя по всему перепутала украинских военных с российскими и вышла встречать их с советским красным флагом. Украинские военные, которые показаны в ролике, дали ей продукты и потоптались по советскому флагу. Последнее вызвало возмущение у женщины.

ВИДЕО

Видео: Tom / YouTube

Российская пропаганда "подхватила" сюжет – "РИА Новости" написало, что она "дала отпор украинским военным, никого не оставила равнодушным", в том числе художников и скульпторов.

Украинке начали посвящать муралы и даже памятники – в российском Белгороде установили такой 3 мая, но он простоял один день, так как местное население дошло до "попыток вскарабкаться на скульптуру", сообщали власти города.

Сооснователь партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины, рассказал в Facebook, что у Ивановой сложились дружеские отношения с бойцом ВСУ, который фигурирует на видео. Это командир взвода 22-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко с позывным Кадет.

"Он еще месяц таскал им гуманитарку, а потом помог эвакуироваться, потому что их дом расколошматила российская мина. Да-да. Пока в России ставили бабушке памятники, ее саму и ее мужа чуть не убила российская армия. Невероятно символично. Но, к счастью, не убила", – отметил Трегубов, который содействовал в съемках сюжета Страткома.

На видео Гапко рассказывает, что во двор, где жила семья Ивановой, прилетела российская мина, после этого украинские военнослужащие эвакуировали их в Харьков.

После прилета мины во двор, предположил Кадет, Иванова изменила свое мнение о пребывании оккупантов на территории Украины. Военнослужащие сейчас кормят ее домашних питомцев, оставшихся дома.

В сюжете также показали саму Иванову и ее мужа. Как сообщили в Страткоме, сейчас пара находится в одной из больниц Харькова.

"Все хорошие ребята, охраняют нас, подкармливают, вот понавозили", – сказала Иванова, показывая на продукты, которые привезли бойцы ВСУ.

Далее у женщины состоялся диалог с визитерами, которые обратили внимание на ее популярность у пропагандистов.

"Дела, конечно, паршивые. Раз Россия пошла злом таким на нас, очень паршиво. Я не думала, что вот так будут громыхать нас", – сказала она.

"Зато вы теперь – знаменитость", – пошутил собеседник.

"Да. Знаменитость. Лучше бы знаменитости не было и войны не было! Я просто думала поздравить россиян, что пришли, сказать, чтобы больше не гремели, а мирно решали вопрос. Предатель, получается", – сказала Иванова.

"А кто вам [сказал]? Видите, никто же вам ничего не говорит", – ответили ее гости.