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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинку, которая стала героиней российской пропаганды как "бабушка с флагом", нашли в Харькове. Видео

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Иванова и ее муж (справа), а также боец ВСУ Кадет и сотрудник Страткома Галко в одной их харьковских больниц
Иванова и ее муж (справа), а также боец ВСУ Кадет и сотрудник Страткома Галко в одной их харьковских больниц
Фото: Дмитро Київський / Facebook

Женщина с красным флагом, которая стала героиней российской пропаганды, сейчас вместе с мужем укрывается от обстрелов в Харькове. Об этом говорится в сюжете, который сняли сотрудники Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины, опубликованном в Facebook.

Зовут женщину Анна Иванова, до начала полномасштабного вторжения она жила на окраине Харькова, рассказал сотрудник центра Дмитрий Галко. 

В начале апреля в соцсетях появилось видео с участием женщины и ее мужа – Иванова, судя по всему перепутала украинских военных с российскими и вышла встречать их с советским красным флагом. Украинские военные, которые показаны в ролике, дали ей продукты и потоптались по советскому флагу. Последнее вызвало возмущение у женщины. 

ВИДЕО
Видео: Tom / YouTube

Российская пропаганда "подхватила" сюжет – "РИА Новости" написало, что она "дала отпор украинским военным, никого не оставила равнодушным", в том числе художников и скульпторов. 

Украинке начали посвящать муралы и даже памятники – в российском Белгороде установили такой 3 мая, но он простоял один день, так как местное население дошло до "попыток вскарабкаться на скульптуру", сообщали власти города. 

Сооснователь партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины, рассказал в Facebook, что у Ивановой сложились дружеские отношения с бойцом ВСУ, который фигурирует на видео. Это командир взвода 22-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко с позывным Кадет. 

"Он еще месяц таскал им гуманитарку, а потом помог эвакуироваться, потому что их дом расколошматила российская мина. Да-да. Пока в России ставили бабушке памятники, ее саму и ее мужа чуть не убила российская армия. Невероятно символично. Но, к счастью, не убила", – отметил Трегубов, который содействовал в съемках сюжета Страткома. 

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/videos/572811407401680/

На видео Гапко рассказывает, что во двор, где жила семья Ивановой, прилетела российская мина, после этого украинские военнослужащие эвакуировали их в Харьков. 

После прилета мины во двор, предположил Кадет, Иванова изменила свое мнение о пребывании оккупантов на территории Украины. Военнослужащие сейчас кормят ее домашних питомцев, оставшихся дома. 

В сюжете также показали саму Иванову и ее мужа. Как сообщили в Страткоме, сейчас пара находится в одной из больниц Харькова. 

"Все хорошие ребята, охраняют нас, подкармливают, вот понавозили", – сказала Иванова, показывая на продукты, которые привезли бойцы ВСУ. 

Далее у женщины состоялся диалог с визитерами, которые обратили внимание на ее популярность у пропагандистов.

"Дела, конечно, паршивые. Раз Россия пошла злом таким на нас, очень паршиво. Я не думала, что вот так будут громыхать нас", – сказала она. 

"Зато вы теперь – знаменитость", – пошутил собеседник. 

"Да. Знаменитость. Лучше бы знаменитости не было и войны не было! Я просто думала поздравить россиян, что пришли, сказать, чтобы больше не гремели, а мирно решали вопрос. Предатель, получается", – сказала Иванова. 

"А кто вам [сказал]? Видите, никто же вам ничего не говорит", – ответили ее гости. 

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/videos/1870099626522124/

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, памятник, Белгород, российская пропаганда, ВСУ, обстрелы, скульптура, военнослужащий, Виктор Трегубов, мурал
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