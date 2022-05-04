Российские пропагандисты обвинили ВСУ в использовании оккультных символов

Пропагандисты заявили, что украинские военные "пытались освятить оружие и делали пометки кровью". Агентство получило комментарий у культуролога Екатерины Дайс, которая сказала, что символ сочетает в себе "идеи анархии, оружия и фашистской символики".

На фото, которое опубликовали пропагандисты, нарисован круг с некими знаками, под которым написано Zein.

Агентство "РИА Новости" добавило, что в штабе нашли "пресс-релиз украинских силовиков с рассказом о потерях на Донбассе. На документе есть полосы от крови".

Дайс пояснила, что на иврите Zein означает меч, а глагол "лезаен" – вооружать. Она считает, что авторы заклинания проводили ритуалы по укреплению оружия.

В соцсетях прокомментировали ее слова.

"Государственных специалистов по черной магии комментируют из Израиля. Пресловутый Zein уже лет тысячу не означает меч, а вполне себе мужской половой хер. А глагол "лезаен" примерно такое же количество времени означает "..бать". И если кто-то на стене пишет пожелание с этим глаголом, он простияхве, явно хочет не вооружить адресата, а сделать с ним совершенно иные вещи, так сказать, с тыловой позиции", – написал Telegram-канал Rotten Kepken.

Война России против Украины. Главное (обновляется)