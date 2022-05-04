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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские пропагандисты обвинили ВСУ в использовании оккультных символов

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Российские пропагандисты нашли некие символы и попросили их прокомменировать культуролога
Российские пропагандисты нашли некие символы и попросили их прокомменировать культуролога
Фото: depositphotos.com

Агентство РИА Новости в Telegram 4 мая сообщило, что в Трехизбенке Луганской области в штабе одной из частей Вооруженных сил Украины обнаружены "признаки занятия черной магией".

Пропагандисты заявили, что украинские военные "пытались освятить оружие и делали пометки кровью". Агентство получило комментарий у культуролога Екатерины Дайс, которая сказала, что  символ сочетает в себе "идеи анархии, оружия и фашистской символики".

На фото, которое опубликовали пропагандисты, нарисован круг с некими знаками, под которым написано Zein.

Агентство "РИА Новости" добавило, что в штабе нашли "пресс-релиз украинских силовиков с рассказом о потерях на Донбассе. На документе есть полосы от крови".

Дайс пояснила, что на иврите Zein означает меч, а глагол "лезаен" – вооружать. Она считает, что авторы заклинания проводили ритуалы по укреплению оружия.

В соцсетях прокомментировали ее слова.

"Государственных специалистов по черной магии комментируют из Израиля. Пресловутый Zein уже лет тысячу не означает меч, а вполне себе мужской половой хер. А глагол "лезаен" примерно такое же количество времени означает "..бать". И если кто-то на стене пишет пожелание с этим глаголом, он простияхве, явно хочет не вооружить адресата, а сделать с ним совершенно иные вещи, так сказать, с тыловой позиции", – написал Telegram-канал Rotten Kepken.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Украина, Донбасс, пропаганда, российская пропаганда, Трехизбенка, соцсети, ВСУ, война России против Украины, РИА Новости
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