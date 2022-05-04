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04 мая, 2022
 
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"Для меня выезд из Украины за границу – измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ

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Саливанчук: Если бы у меня не было детей или они были бы взрослыми, я бы была сейчас в Киеве или в ВСУ, или в теробороне
Саливанчук: Если бы у меня не было детей или они были бы взрослыми, я бы была сейчас в Киеве или в ВСУ, или в теробороне
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова 3 мая в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" призналась, что с самого начала войны России против Украины не хотела покидать Родину.

"Есть много знакомых, которые сразу звали меня за границу. Для меня это какая-то измена. Я никого не осуждаю. Хорошо, если уехали, для каждого свое", – сказала она.

Саливанчук добавила, что хотела бы помогать Родине на войне.

"Если бы у меня не было детей или они были бы взрослыми, я бы была сейчас в Киеве или в ВСУ, или в теробороне. Я перед войной прошла все медицинские курсы, я знаю, как оказывать первую помощь. Я справилась бы", – заверила она.

Актриса отметила, что также она могла бы оказывать помощь как повар, поскольку умеет готовить. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Сейчас она с детьми находится во Львове.

Теги: Россия, Украина, война, украинцы, война России против Украины, актриса, Анна Саливанчук
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