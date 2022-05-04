"Для меня выезд из Украины за границу – измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ

Саливанчук: Если бы у меня не было детей или они были бы взрослыми, я бы была сейчас в Киеве или в ВСУ, или в теробороне Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Есть много знакомых, которые сразу звали меня за границу. Для меня это какая-то измена. Я никого не осуждаю. Хорошо, если уехали, для каждого свое", – сказала она.

Саливанчук добавила, что хотела бы помогать Родине на войне.

"Если бы у меня не было детей или они были бы взрослыми, я бы была сейчас в Киеве или в ВСУ, или в теробороне. Я перед войной прошла все медицинские курсы, я знаю, как оказывать первую помощь. Я справилась бы", – заверила она.

Актриса отметила, что также она могла бы оказывать помощь как повар, поскольку умеет готовить.

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