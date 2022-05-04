Бульвар Шоубиз
 
04 мая, 2022
 
Новости

Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Орбакайте молчит о травле своей матери и ее мужа
Орбакайте молчит о травле своей матери и ее мужа
Фото: orbakaite_k / Instagram

50-летняя российская певица Кристина Орбакайте 3 мая в Instagram опубликовала ролик, снятый за кулисами одного из концертных залов.

Орбакайте в белом декольтированном платье прошла по коридору. Видео она сопроводила песней из собственного репертуара – "Май".

Этот пост стал первым в блоге певицы после скандала вокруг пропагандистки Маргариты Симоньян, матери Орбакайте – певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.

Орбакайте намерена дать 25 мая концерт в Москве. Певица никак не комментирует травлю Галкина и Пугачевой в РФ и молчит о военной агрессии России против Украины.

Контекст:

В своем выступлении пропагандистка Симоньян назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.

Замалчивающий нападение РФ на Украину российский певец Филипп Киркоров отреагировал на заявление Симоньян. Она после этого рассказала о "сексуальных извращениях" Галкина и Пугачевой.

Галкин женился на Пугачевой в 2011 году. В первые дни войны он осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, агрессия, скандал, война России против Украины, Кристина Орбакайте, Максим Галкин, певица, певец, шоумен
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