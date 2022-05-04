Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой

Орбакайте молчит о травле своей матери и ее мужа Фото: orbakaite_k / Instagram

Орбакайте в белом декольтированном платье прошла по коридору. Видео она сопроводила песней из собственного репертуара – "Май".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Этот пост стал первым в блоге певицы после скандала вокруг пропагандистки Маргариты Симоньян, матери Орбакайте – певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.

Орбакайте намерена дать 25 мая концерт в Москве. Певица никак не комментирует травлю Галкина и Пугачевой в РФ и молчит о военной агрессии России против Украины.