  Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело

Ведущая отметила, что инициатором разговора был Галкин.
"Максим звонил мне в первые дни войны, но я тогда не смогла ответить. Я очень боялась услышать что-то типа: "Ну как вы там? Держитесь". Я очень боялась, не подошла, – рассказала артистка. – Но [антивоенные] обращения Максима стали для меня сигналом того, что, оказывается, можно высказываться, и выжить, и вывезти детей. Можно! Значит, это вопрос только внутреннего выбора".
Ефросинина заявила, что после того, как Галкин осудил нападение РФ на Украину, он лишился в России не только работы, но и жилья.
"Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка [в поселке Грязь под Москвой] уже нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. То есть с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его нет и не будет, а если будет, то его имя будет навсегда очернено и полито дерьмом. Ну как, "навсегда"? Пока эта власть действует", – отметила Ефросинина.
Ведущая призналась, что поблагодарила Галкина за его обращение после ракетного обстрела Одессы российскими оккупантами.
"А он сказал прекрасную фразу: "Да ты понимаешь, что я как раз считаю, что то, что я делаю, – это нормально!" Это естественная реакция на происходящее в Украине. Но получается, что я белая ворона, потому что все остальные молчат", – процитировала слова Галкина Ефросинина.
Она подчеркнула, что ее коллега сделал свой выбор – потерять все, но оставить совесть.
"Он очень переживает, считает, что это не помогает, что россиян украинцы проклянут навсегда. Я сказала, что это так, но украинцы все равно видят поддержку", – подытожила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Галкин с 2011 года женат российской певице Алле Пугачевой. У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.
Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.
Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
23 апреля Галкин осудил правительство РФ за убийство украинских мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, а также поинтересовался у руководства РФ, что делает в Украине российская армия. После этого российская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире одного из федеральных каналов назвала его "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление вызвало осуждение у украинского певца Потапа, латвийской певицы Лаймы Вайкуле, российского актера Алексея Панина и публициста Александра Невзорова.