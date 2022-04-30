  Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело

Галкин: Я как раз считаю, что то, что я делаю, – это нормально. Это естественная реакция на происходящее в Украине. Но получается, что я белая ворона, потому что все остальные молчат Фото: maxgalkinru / Instagram

Ведущая отметила, что инициатором разговора был Галкин.

"Максим звонил мне в первые дни войны, но я тогда не смогла ответить. Я очень боялась услышать что-то типа: "Ну как вы там? Держитесь". Я очень боялась, не подошла, – рассказала артистка. – Но [антивоенные] обращения Максима стали для меня сигналом того, что, оказывается, можно высказываться, и выжить, и вывезти детей. Можно! Значит, это вопрос только внутреннего выбора".

Ефросинина заявила, что после того, как Галкин осудил нападение РФ на Украину, он лишился в России не только работы, но и жилья.

"Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка [в поселке Грязь под Москвой] уже нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. То есть с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его нет и не будет, а если будет, то его имя будет навсегда очернено и полито дерьмом. Ну как, "навсегда"? Пока эта власть действует", – отметила Ефросинина.

Ведущая призналась, что поблагодарила Галкина за его обращение после ракетного обстрела Одессы российскими оккупантами.

"А он сказал прекрасную фразу: "Да ты понимаешь, что я как раз считаю, что то, что я делаю, – это нормально!" Это естественная реакция на происходящее в Украине. Но получается, что я белая ворона, потому что все остальные молчат", – процитировала слова Галкина Ефросинина.

Она подчеркнула, что ее коллега сделал свой выбор – потерять все, но оставить совесть.

"Он очень переживает, считает, что это не помогает, что россиян украинцы проклянут навсегда. Я сказала, что это так, но украинцы все равно видят поддержку", – подытожила она.

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Видео: ГРОШІ / YouTube

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