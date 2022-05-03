Бульвар Шоубиз
 
03 мая, 2022
 
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"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях"

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Симоньян продолжила перепалку с Киркоровым
Симоньян продолжила перепалку с Киркоровым
Скриншот: russia1 / YouTube

Ведущая российского пропагандистского ресурса RT Маргарита Симоньян на своей странице в Twitter 1 мая опубликовала посты, адресованные российскому певцу Филиппу Киркорову, который раскритиковал ее за то, что она назвала шоумена Максима Галкина геем, женившимся на пожилой женщине.

Симоньян процитировала пропагандистского журналиста Антона Красовского, который заявил, что намерен вступиться за Симоньян.

"Мне можно: я хоть и пожилой, как сказала бы Маргарита, но не лицемерный гей. Этого, в отличие от ваших, не скрываю, так что право имею. Тем более ты гомосексуальность почему-то в обращении своем называешь чуть ли не гадостью. Говоришь: "А что подумают про это их дети?" – написал он.

Красовский заявил, что они с Симоньян считают гадостью лицемерие и предательство.

Также он добавил, что российское общество едино и якобы все поддерживает президента РФ Владимира Путина и российскую армию.

Симоньян также разместила пост, в котором, не указав, приводит она слова Красовского или говорит от собственного имени, высказалась о Галкине и его жене – певице Алле Пугачевой.

"А ваши бывшие родственники, Филипп, срут этому обществу прямо в рот. Не знаю, может, вашим так нравится. Есть разные сексуальные извращения. Но русскому народу как-то не по себе", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В своем выступлении пропагандистка Симоньян назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.

Замалчивающий нападение РФ на Украину российский певец Филипп Киркоров отреагировал на заявление Симоньян.

Галкин женился на Пугачевой в 2011 году. В первые дни войны он осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, война, пропаганда, Филипп Киркоров, Маргарита Симоньян, война России против Украины, Максим Галкин, певец, Антон Красовский, шоумен
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