"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях"

Симоньян процитировала пропагандистского журналиста Антона Красовского, который заявил, что намерен вступиться за Симоньян.

"Мне можно: я хоть и пожилой, как сказала бы Маргарита, но не лицемерный гей. Этого, в отличие от ваших, не скрываю, так что право имею. Тем более ты гомосексуальность почему-то в обращении своем называешь чуть ли не гадостью. Говоришь: "А что подумают про это их дети?" – написал он.

Красовский заявил, что они с Симоньян считают гадостью лицемерие и предательство.

Также он добавил, что российское общество едино и якобы все поддерживает президента РФ Владимира Путина и российскую армию.

Антон Красовский:



Тут Филипп Бедросович обратился к Маргарите Симоновне с обращением в защиту Галкина и Пугачевой. Это хорошо: защищать своих надо.



Ну я тоже тогда вступлюсь за своих-то. За Маргариту. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 1, 2022

Симоньян также разместила пост, в котором, не указав, приводит она слова Красовского или говорит от собственного имени, высказалась о Галкине и его жене – певице Алле Пугачевой.

"А ваши бывшие родственники, Филипп, срут этому обществу прямо в рот. Не знаю, может, вашим так нравится. Есть разные сексуальные извращения. Но русскому народу как-то не по себе", – написала она.

А ваши бывшие родственники, Филипп, срут этому обществу прямо в рот. Не знаю, может вашим так нравится. Есть разные сексуальные извращения. Но русскому народу как-то не по себе. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 1, 2022

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