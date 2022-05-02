"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой

Киркоров: Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Фото: fkirkorov / Instagram

В своем выступлении пропагандистка назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.

Киркоров, реагируя на слова Симоньян, сравнил ее с похабной базарной бабкой.

"Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я не уверен, что не найдутся люди, которые не захотят покопаться и выкинуть на публичный суд твое белье, а грешки у каждого есть. Мы не святые", – заявил он.

При этом Киркоров назвал осудившего нападение РФ на Украину Галкина человеком "просто испугавшимся, не совсем согласным, с альтернативной точкой зрения и другими взглядами".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

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