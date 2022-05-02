"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой

В своем выступлении пропагандистка назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.
Киркоров, реагируя на слова Симоньян, сравнил ее с похабной базарной бабкой.
"Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я не уверен, что не найдутся люди, которые не захотят покопаться и выкинуть на публичный суд твое белье, а грешки у каждого есть. Мы не святые", – заявил он.
При этом Киркоров назвал осудившего нападение РФ на Украину Галкина человеком "просто испугавшимся, не совсем согласным, с альтернативной точкой зрения и другими взглядами".
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киркоров – бывший муж Пугачевой. Они расстались в 2005 году.
Певец после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.
Галкин женился на Пугачевой в 2011 году. В первые дни войны он осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.
Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказала Галкин.