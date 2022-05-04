"Для меня будет лучшим подарком, если мы соберем средства на покупку автомобилей для ВСУ". Каменских рассказала, какое желание загадала на 35-летие

"Год назад представляла, как буду отмечать этот день дома, в кругу родных и друзей. И никогда не думала, что в свой юбилей загадаю только одно желание – чтобы скорей закончилась война и мы победили! Верю – оно сбудется, если о нем говорить! И не просто говорить, а делать все от нас зависящее для этого! Поэтому для меня будет лучшим подарком, если сегодня мы вместе с вами сделаем хорошее дело и соберем средства на покупку автомобилей для ВСУ", – написала артистка, указав реквизиты для сбора денег.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)