"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"

"Моя самая красивая женщина во всем мире! Я так горжусь тобой, твоей силой и невероятной красотой! Ты, как Украина, можешь все! Ты для меня не просто бриллиантовое произведение искусства, ты моя мечта, мой партнер, моя поддержка, мой друг, моя песня! В эти сложные времена ты стала символом нашей страны на международной сцене, ангелом мира, несущим украинский флаг свободы, рупором народа, и я стал еще больше тобой гордиться! Кажется, для тебя возможно все, потому что все, в чем ты принимаешь участие, ты украшаешь своей красотой и талантом! Я безгранично благодарен судьбе, что подарила тебя", – написал он.

Контекст:

Каменских и Потапенко выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 годы. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Потап выступает с группой Mozgi, основанной в 2015 году. В дискографии коллектива семь студийных альбомов.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

После нападения РФ на Украину Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Ее муж все это время в социальных сетях выступал в поддержку Украины, разоблачая фейки российской пропаганды, но не говорил о своем местонахождении.

Украинский певец Позитив, который вместе с Потапом является участником группы Mozgi, 14 апреля в эфире канала "Украина" рассказал, что Потап уехал из Украины еще до войны.

29 апреля Каменских обнародовала в сети их первое совместное фото, сделанное после начала войны, перестав скрывать, что артист находится за пределами Украины.