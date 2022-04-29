Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото

Пара позирует на фоне логотипа премии с украинским флагом в руках.

"Мы с Потапом, как и большинство украинских артистов, ежедневно прилагаем все усилия, чтобы как можно больше людей по всему миру знали правду об Украине, поддерживали и помогали нам. Чтобы наше общее горе и жертвы не стали привычными для мира. Верю, что сейчас наша главная миссия – это делать то, что у нас лучше получается: говорить очень громко и на весь мир о том, что происходит! Писать и петь песни, которые будут услышаны во всем мире, – подписала снимок и видео артистка. – Мы с Лешей могли на LatinAMAs в США гордо держать наш флаг и рассказать о ситуации в наших украинских городах. Спасибо, Потап, что был рядом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Ее муж все это время в социальных сетях выступал в поддержку Украины, разоблачая фейки российской пропаганды, но не говорил о своем местонахождении.

Украинский певец Позитив, который вместе с Потапом является участником группы Mozgi, а ранее выступал вместе с Дорофеевой в группе "Время и Стекло", 14 апреля в эфире канала "Украина" рассказал, что Потап уехал из Украины еще до войны. "Мы на связи. Но он очень занят, знаю, что он пытается как-то помогать. Я не могу даже сказать, где он, думаю, много кто знает", – сказал тогда артист.