  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну

Актриса отметила, что европейцы, включая жителей Италии, где она проживает, "устали от войны в Украине".

"Они, надо благодарить Бога, и так переступили через свой комфорт, понабирали наших людей в дома. И я могу сказать, что их подтолкнуло к этому. Это то, что мне говорят итальянцы, – они посмотрели, что наши мужчины возвращаются воевать. Их очень поразило, что мужчины отправляют детей с матерями, а сами идут воевать, потому что среди беженцев из других стран, к сожалению, были одни мужчины. И они увидели, что украинцы очень европейские", – отметила артистка.

По словам Витовской-Ванцы, многие украинские беженки, выехав за границу после нападения РФ на Украину, часто не осознают, что представляют там свою страну.

"Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну. Даже если у вас закрыты логичные связи по поводу того, как все это началось, то лучше молчать, потому что вам дают убежище. И вы же не уехали на территорию РФ, а приехали в Западную Европу", – рассказал она.

Актриса подчеркнула, что речь идет о нарративах российской пропаганды, которые не часто, но транслируют украинки. Витовская-Ванца отметила, что сталкивалась с таким на собственном опыте. Она заявила, что после победы над российскими оккупантами эту тему еще предстоит обсудить.

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Видео: Радіо НВ / YouTube



Война России против Украины. Главное (обновляется)