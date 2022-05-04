  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну

Актриса отметила, что европейцы, включая жителей Италии, где она проживает, "устали от войны в Украине".
"Они, надо благодарить Бога, и так переступили через свой комфорт, понабирали наших людей в дома. И я могу сказать, что их подтолкнуло к этому. Это то, что мне говорят итальянцы, – они посмотрели, что наши мужчины возвращаются воевать. Их очень поразило, что мужчины отправляют детей с матерями, а сами идут воевать, потому что среди беженцев из других стран, к сожалению, были одни мужчины. И они увидели, что украинцы очень европейские", – отметила артистка.
По словам Витовской-Ванцы, многие украинские беженки, выехав за границу после нападения РФ на Украину, часто не осознают, что представляют там свою страну.
"Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну. Даже если у вас закрыты логичные связи по поводу того, как все это началось, то лучше молчать, потому что вам дают убежище. И вы же не уехали на территорию РФ, а приехали в Западную Европу", – рассказал она.
Актриса подчеркнула, что речь идет о нарративах российской пропаганды, которые не часто, но транслируют украинки. Витовская-Ванца отметила, что сталкивалась с таким на собственном опыте. Она заявила, что после победы над российскими оккупантами эту тему еще предстоит обсудить.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ирма Витовская-Ванца родилась 30 декабря 1974 года в Ивано-Франковске. В 2016 году получила звание заслуженной артистки Украины. Служит в Молодом театре с 1998 года. Широкую популярность ей принесла главная женская роль в сериале "Леся+Рома" (2005–2007).
После нападения РФ на Украину актриса переехала в Италию и помогает беженцам из Украины.