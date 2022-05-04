После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн

Автор объявления по имени Евгений утверждает, что работает в этом кафе уборщиком и до появления в заведении актрисы ненавидел свою работу. Он выставил якобы недоеденный звездой круассан за 1 млн грн.

Портал internetua пишет, что фото в объявлении содержит водяные знаки и было скачано из фотобанка.

Администрация кофейни на своих официальных страницах в соцсетях не комментировала объявление, якобы размещенное их сотрудником. Ранее на странице заведения в Facebook говорилось, что Джоли заказала круассан "Королевский" с лососем и моцареллой. На сайте указано, что его стоимость составляет 85 грн.