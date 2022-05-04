Бульвар Шоубиз
 
04 мая, 2022
 
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После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн

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Джоли покинула Украину 2 мая
Джоли покинула Украину 2 мая
Фото: ЕРА

После того, как 30 апреля американская актриса Анджелина Джоли посетила кофейню "Львівські круасани", на одном из украинских сайтов по продаже и покупке появилось объявление о продаже круассана, который якобы не доела звезда. В настоящее время публикация удалена, но ее скриншот опубликован на многих сайтах, включая internetua.

Автор объявления по имени Евгений утверждает, что работает в этом кафе уборщиком и до появления в заведении актрисы ненавидел свою работу. Он выставил якобы недоеденный звездой круассан за 1 млн грн.

Портал internetua пишет, что фото в объявлении содержит водяные знаки и было скачано из фотобанка.

Администрация кофейни на своих официальных страницах в соцсетях не комментировала объявление, якобы размещенное их сотрудником. Ранее на странице заведения в Facebook говорилось, что Джоли заказала круассан "Королевский" с лососем и моцареллой. На сайте указано, что его стоимость составляет 85 грн.  

Скриншот: olx.ua
Скриншот: olx.ua

Контекст:

Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.

30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Позже стало известно, что она встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.

Как сообщил в комментарии CBC News официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, визит в Украину является собственной инициативой Джоли и не был организован в рамках гуманитарной миссии ООН.

Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники 30 апреля сообщило, что визит Джоли в Украину ограничится Львовской областью, при этом актриса не будет давать интервью журналистам и отказалась от встречи с представителями власти или политиками.

2 мая актриса покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом.

Теги: Львов, Украина, Анджелина Джоли, актриса, кафе
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