Джоли покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом – СМИ

Накануне отъезда актриса в частном порядке посетила детский дом, который находится "в 90 минутах езды от Львова". Отмечается, что члены ее команды якобы подписали документы о неразглашении подробностей этого визита.
Пресс-секретарь Джоли, пишет издание, опроверг информацию, что актриса планирует усыновить ребенка, подчеркнув, что ее поездка к детям в последний день пребывания в Украине не разглашалась из соображений безопасности. При этом, говорится в публикации, Джоли прибыла в Украину с личным фотографом, который снимал ее во время других встреч, а затем предоставил для соцсетей снимки, лично отобранные знаменитостью.
Комментируя свой визит в Украину, актриса заявила, что гордится стойкостью, мужеством и достоинством украинского народа. По словам актрисы, ей было "ужасно видеть, какое влияние война оказывает на целое поколение украинских детей".
Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.
30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Позже стало известно, что она встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.
Как сообщил в комментарии CBC News официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, визит в Украину является собственной инициативой Джоли и не был организован в рамках гуманитарной миссии ООН.
Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники 30 апреля сообщило, что визит Джоли в Украину ограничится Львовской областью, при этом актриса не будет давать интервью журналистам и отказалась от встречи с представителями власти или политиками.