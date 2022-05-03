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03 мая, 2022
 
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Джоли покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом – СМИ

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Джоли заявила, что ей было "ужасно видеть, какое влияние война оказывает на целое поколение украинских детей"
Джоли заявила, что ей было "ужасно видеть, какое влияние война оказывает на целое поколение украинских детей"
Фото: ЕРА

Американская актриса и посол доброй воли по делам беженцев ООН Анджелина Джоли, которая 30 апреля прибыла в Украину, 2 мая покинула страну. Об этом со ссылкой на собственные источники информации сообщил таблоид Daily Mail.

Накануне отъезда актриса в частном порядке посетила детский дом, который находится "в 90 минутах езды от Львова". Отмечается, что члены ее команды якобы подписали документы о неразглашении подробностей этого визита. 

Пресс-секретарь Джоли, пишет издание, опроверг информацию, что актриса планирует усыновить ребенка, подчеркнув, что ее поездка к детям в последний день пребывания в Украине не разглашалась из соображений безопасности. При этом, говорится в публикации, Джоли прибыла в Украину с личным фотографом, который снимал ее во время других встреч, а затем предоставил для соцсетей снимки, лично отобранные знаменитостью. 

Комментируя свой визит в Украину, актриса заявила, что гордится стойкостью, мужеством и достоинством украинского народа. По словам актрисы, ей было "ужасно видеть, какое влияние война оказывает на целое поколение украинских детей".

Контекст:

Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.

30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Позже стало известно, что она встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.

Как сообщил в комментарии CBC News официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, визит в Украину является собственной инициативой Джоли и не был организован в рамках гуманитарной миссии ООН.

Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники 30 апреля сообщило, что визит Джоли в Украину ограничится Львовской областью, при этом актриса не будет давать интервью журналистам и отказалась от встречи с представителями власти или политиками.

Теги: Львов, Анджелина Джоли, дети, война России против Украины, актриса
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