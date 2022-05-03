Джоли покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом – СМИ

Джоли заявила, что ей было "ужасно видеть, какое влияние война оказывает на целое поколение украинских детей" Фото: ЕРА

Накануне отъезда актриса в частном порядке посетила детский дом, который находится "в 90 минутах езды от Львова". Отмечается, что члены ее команды якобы подписали документы о неразглашении подробностей этого визита.

Пресс-секретарь Джоли, пишет издание, опроверг информацию, что актриса планирует усыновить ребенка, подчеркнув, что ее поездка к детям в последний день пребывания в Украине не разглашалась из соображений безопасности. При этом, говорится в публикации, Джоли прибыла в Украину с личным фотографом, который снимал ее во время других встреч, а затем предоставил для соцсетей снимки, лично отобранные знаменитостью.

Комментируя свой визит в Украину, актриса заявила, что гордится стойкостью, мужеством и достоинством украинского народа. По словам актрисы, ей было "ужасно видеть, какое влияние война оказывает на целое поколение украинских детей".