  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток со Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне

14-летний Юлиан о своей реакции на появление Джоли в львовской кофейне: Я видел ее, но как-то не понял, кто это, не узнал Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

30 апреля украинская журналиста Майя Подгородецкая опубликовала видео, которое сняла в одной из кофеен Львова, когда там неожиданно появилась Джоли. 14-летний Юлиан оказался единственным, кто не среагировал на ее появление, сосредоточив внимание на экране своего телефона.

Комментируя события того дня, Юлиан рассказал, что оказался в той кофейне случайно – ожидая маршрутку, он зашел в заведение перекусить.

"Я сел за столик и краем уха услышал, что кто-то по-английски разговаривает. Подумал, какая-то американская Instagram-знаменитость. Я видел ее, но как-то не понял, кто это, не узнал, – рассказал он. – В реальности она очень красивая. А вот в фильмах, знаете, так иногда гримируют, что родная мама не узнает".

По словам Юлиана, пока внимание посетителей и администрации кофейни было сосредоточено на голливудской знаменитости, он листал ленту в Instagram, а о визите Джоли в ту самую кофейню, где он был, узнал от матери, вернувшись домой.

"Я где-то полчаса ехал и за это время оказался почти во всех пабликах. Тот случай, когда популярность нашла тебя", – поделился он.

Юлиан признался, что не обижается на появившиеся в сети мемы с его участием.

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