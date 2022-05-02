Бульвар Шоубиз
 
02 мая, 2022
 
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"В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток со Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне

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14-летний Юлиан о своей реакции на появление Джоли в львовской кофейне: Я видел ее, но как-то не понял, кто это, не узнал
14-летний Юлиан о своей реакции на появление Джоли в львовской кофейне: Я видел ее, но как-то не понял, кто это, не узнал
Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

14-летний львовянин Юлиан, который стал известен как невозмутимый подросток из ролика с участием американской актрисы Анджелины Джоли, 2 мая в эфире канала "1+1" рассказал, почему не отреагировал на ее появление в львовской кофейне "Львівськи круасани".

30 апреля украинская журналиста Майя Подгородецкая опубликовала видео, которое сняла в одной из кофеен Львова, когда там неожиданно появилась Джоли. 14-летний Юлиан оказался единственным, кто не среагировал на ее появление, сосредоточив внимание на экране своего телефона.

Комментируя события того дня, Юлиан рассказал, что оказался в той кофейне случайно – ожидая маршрутку, он зашел в заведение перекусить.

"Я сел за столик и краем уха услышал, что кто-то по-английски разговаривает. Подумал, какая-то американская Instagram-знаменитость. Я видел ее, но как-то не понял, кто это, не узнал, – рассказал он. – В реальности она очень красивая. А вот в фильмах, знаете, так иногда гримируют, что родная мама не узнает".

По словам Юлиана, пока внимание посетителей и администрации кофейни было сосредоточено на голливудской знаменитости, он листал ленту в Instagram, а о визите Джоли в ту самую кофейню, где он был, узнал от матери, вернувшись домой.

"Я где-то полчаса ехал и за это время оказался почти во всех пабликах. Тот случай, когда популярность нашла тебя", – поделился он.

Юлиан признался, что не обижается на появившиеся в сети мемы с его участием.

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1/ YouTube
Контекст:

Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.

30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Позже стало известно, что она встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.

Как сообщил в комментарии CBC News официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, визит в Украину является собственной инициативой Джоли и не был организован в рамках гуманитарной миссии ООН.

Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники 30 апреля сообщило, что визит Джоли в Украину ограничится Львовской областью, при этом актриса не будет давать интервью журналистам и отказалась от встречи с представителями власти или политиками.

Теги: Львов, Украина, Анджелина Джоли, мем
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