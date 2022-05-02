  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток со Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне

30 апреля украинская журналиста Майя Подгородецкая опубликовала видео, которое сняла в одной из кофеен Львова, когда там неожиданно появилась Джоли. 14-летний Юлиан оказался единственным, кто не среагировал на ее появление, сосредоточив внимание на экране своего телефона.
Комментируя события того дня, Юлиан рассказал, что оказался в той кофейне случайно – ожидая маршрутку, он зашел в заведение перекусить.
"Я сел за столик и краем уха услышал, что кто-то по-английски разговаривает. Подумал, какая-то американская Instagram-знаменитость. Я видел ее, но как-то не понял, кто это, не узнал, – рассказал он. – В реальности она очень красивая. А вот в фильмах, знаете, так иногда гримируют, что родная мама не узнает".
По словам Юлиана, пока внимание посетителей и администрации кофейни было сосредоточено на голливудской знаменитости, он листал ленту в Instagram, а о визите Джоли в ту самую кофейню, где он был, узнал от матери, вернувшись домой.
"Я где-то полчаса ехал и за это время оказался почти во всех пабликах. Тот случай, когда популярность нашла тебя", – поделился он.
Юлиан признался, что не обижается на появившиеся в сети мемы с его участием.
Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.
30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Позже стало известно, что она встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.
Как сообщил в комментарии CBC News официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, визит в Украину является собственной инициативой Джоли и не был организован в рамках гуманитарной миссии ООН.
Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники 30 апреля сообщило, что визит Джоли в Украину ограничится Львовской областью, при этом актриса не будет давать интервью журналистам и отказалась от встречи с представителями власти или политиками.